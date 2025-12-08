В лесу под Рузой спилили главную новогоднюю елку страны

В Рузском муниципальном округе Подмосковья спилили 26-метровую ель. Ее установят на Соборной площади Кремля, передает «Интерфакс».

Возраст дерева составляет 100 лет, в высоту оно достигает 26 м. Диаметр ствола — 64 см, размах нижних ветвей — 11 м. 10 декабря в 22:00 ее доставят на Красную площадь, откуда довезут до Московского Кремля на Соборную площадь. Планируется, что ель простоит до конца новогоднего сезона, до 20 января, заявил начальник главного эксплуатационного управления управделами президента Евгений Ганзен.

«Ежегодно... комиссионно объезжаем все территории, смотрим и определяем ту самую красивую, самую лучшую, ту самую пушистую, идеальную елку,— уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.— Рузский лес нам дарит уже вторую красавицу».

С 2007 года новогоднюю елку в Кремль доставляют из Подмосковья. В этом году комиссия выбирала ее из 24 претенденток.