Крымчанка обокрала 17 человек на 25 млн рублей

Симферопольский районный суд приговорил местную жительницу к пяти годам колонии. Под видом банковской работницы она похитила у 17 человек более 25 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным надзорного ведомства, подсудимая вела преступную деятельность с января 2022-го по июль 2024 года. Женщина выманивала деньги у граждан, обещая заработок на обмене валюты и продаже золота, рассказывая легенды о трудных жизненных ситуациях в семье или необходимости погасить вымышленные долги. В некоторых случаях она просила пострадавших оформлять на свое имя кредиты. «Обман продолжался около двух лет, пока правоохранители не задержали подозреваемую»,— уточнили в региональной прокуратуре.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Симферопольский районный суд признал ее виновной, приговорив к пяти годам в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь