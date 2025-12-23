Госдума в десятки раз увеличила штрафы за навязывание товаров и услуг

Депутаты Государственной думы приняли во II и III чтении закон об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 до 150 тыс. руб. (сейчас от 2 до 4 тыс. руб.), а для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до полумиллиона (сейчас от 20 до 40 тыс. руб.).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение направлено на защиту прав граждан. Любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено, подчеркнул он. По словам господина Володина, чаще всего граждане сталкиваются с навязыванием услуг при покупке проездных билетов и банковских продуктов.

Закон о запрете навязывания дополнительных товаров и услуг вступил в силу в сентябре.