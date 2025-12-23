Армия России взяла под контроль Андреевку и Прилипку

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Андреевка в Днепропетровской области, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Село Прилипка расположено на левом берегу Печенежского водохранилища (река Северский Донец), в 5 км от города Волчанск. Село Андреевка находится на правом берегу реки Гайчур, в Покровском районе Днепропетровской области.

15 декабря Минобороны РФ отчиталось о взятии села Песчаное, которое также расположено на левом берегу реки Гайчур. 17 декабря Минобороны РФ сообщило о взятии Герасимовки в Днепропетровской области. О продвижении в Харьковской области российское ведомство в предыдущий раз отчитывалось 22 декабря: тогда группировка «Север» взяла поселок Вильча.