Кассационный суд определит судьбу дела экс-главы Солнцевского суда Москвы Матеты
Как стало известно «Ъ», Пресненский райсуд Москвы направил во Второй кассационный суд для определения территориальной подсудности уголовное дело бывшего председателя Солнцевского райсуда столицы Артема Матеты, обвиненного в коррупции. Ходатайство об изменении подсудности дела заявила защита господина Матеты.
Артем Матета
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
В этой связи назначенное в районном суде заседание на 23 декабря, в ходе которого предполагалось начать слушать дело, не состоится. Адвокат подсудимого Андрей Аверин отказался от комментариев.
В сентябре 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Артема Матеты, сын известного композитора-песенника Игоря Матеты. По версии следствия, совместно с тремя сообщниками Артем Матета в 2020 году выманил у магнитогорского бизнесмена Евгения Курко 24,8 млн руб. и €700 тыс. и планировал получить еще $80 тыс. За эти деньги, как утверждалось, бизнесмену обещали обеспечить вынесение решений в его пользу в Верховном и арбитражных судах, а также добиться прекращения уголовного дела. После того как судья в 2024 году запросил последнюю сумму в $80 тыс., предприниматель и обратился в правоохранительные органы. Несмотря на то что служителя Фемиды взяли с поличным в июле 2024 года, арестовали его лишь в ноябре, после решения ВККС.
Перед судом предстанут также находящиеся в СИЗО предполагаемые посредники: занимавший должность заместителя начальника отдела рассмотрения обращений граждан в департаменте государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста Рустем Юмагужин, гендиректор ООО «Азиатская торговая лига» Екатерина Наумова и пенсионер Сергей Бекасов. По данным СМИ, двое последних признали вину.
Им вменяют в вину мошенничество организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Артему Матете также инкриминируется хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).
Подробнее — в материале «Ъ» «Аферу сшили из мантии».