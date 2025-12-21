Аферу сшили из мантии

Как стало известно “Ъ”, СКР довел до суда уголовное дело об особо крупном мошенничестве, главным фигурантом которого является бывший председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета, сын известного композитора-песенника Игоря Матеты. По версии СКР, вместе с тремя предполагаемыми сообщниками он пообещал предпринимателю из Магнитогорска за крупную сумму урегулирование его проблем не только с местными правоохранителями, но даже и с Верховным судом. Следствие считает, что выполнить обещанное экс-судья, которого обвинили еще и в хранении наркотиков с целью сбыта, не имел возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Солнцевского районного суда Москвы Артем Матета

Фото: судьироссии.рф Бывший председатель Солнцевского районного суда Москвы Артем Матета

Фото: судьироссии.рф

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), набравшее в итоге более 25 томов, было возбуждено ГСУ СКР 13 июня 2024 года по заявлению магнитогорского предпринимателя Евгения Курко. Согласно материалам следствия, на 43-летнего Артема Матету он вышел в августе 2020 года через посредников — Рустема Юмагужина, занимавшего в то время должность заместителя начальника отдела рассмотрения обращений граждан в департаменте государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста, гендиректора ООО «Азиатская торговая лига» Екатерину Наумову и пенсионера Сергея Бекасова.

Специфическая помощь господину Курко понадобилась после того, как в 2018 году ГУ МВД России по Челябинской области возбудило в отношении него и его делового партнера Ивана Медведева уголовное дело об особо крупном мошенничестве, незаконном использовании чужого товарного знака и уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 180 и п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии челябинского следствия, фигуранты до 2015 года являлись дистрибуторами химических реагентов украинской компании «Технохимреагент» (ТХР).

Когда сотрудничество прекратилось, россияне продолжили выпускать такой же реагент, реализуя его под чужим товарным знаком (ООО ТХР), нанеся бывшему деловому партнеру ущерб в размере 107,5 млн руб. Кроме того, используя фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами, господа Курко и Медведев, по версии следствия, похитили у украинской фирмы еще более 400 млн руб. Также обоим вменялось в вину уклонение от уплаты налогов на сумму более 50 млн руб. Согласно же версии самого Евгения Курко, химреагенты выпускались в Магнитогорске на законных основаниях, поскольку именно по инициативе украинской стороны там был построен завод. А возведен он был, как утверждал господин Курко, на его личные средства. Впрочем, следствие сочло эту версию несостоятельной.

Из материалов дела, расследованного СКР, следует, что с 9 по 10 сентября 2020 года в Москве господин Курко передал господину Матете, работавшему тогда в Мособлсуде, сначала 24,8 млн руб., а 17 ноября 2020 года в Красногорске — еще €700 тыс. За эти деньги господин Матета и его предполагаемые сообщники обещали помощь в прекращении уголовного дела предпринимателя, а также отмене арбитражных решений, принятых не в его пользу в споре с украинской ТХР. Однако ни того, ни другого сделано не было. В 2021 году сначала Арбитражный суд Республики Башкортостан взыскал с предпринимателя в пользу украинской компании более 122 млн руб. в качестве неосновательного обогащения, а в 2022 году было передано в суд и уголовное дело в отношении Евгения Курко и Ивана Медведева.

Тем не менее весной 2024 года господин Матета якобы уже сам все через тех же посредников инициировал общение с Евгением Курко, предложив ему за $80 тыс. оказать содействие в принятии нужного тому решения уже Арбитражным судом Московской области по одному из гражданских дел. Поняв, что его вновь хотят обмануть, господин Курко обратился с заявлением в ФСБ, согласившись участвовать в оперативных мероприятиях.

Всех участников предполагаемой аферы задержали одновременно 14 июня 2024 года.

Самого господина Матету взяли с поличным в башне ОКО в «Москва-Сити», в одной из комнат апарт-отеля Diamond Apartments, при получении от магнитогорского бизнесмена Евгения Курко денежной «куклы», имитирующей $60 тыс. и 1,9 млн руб., в которой лишь 100 тыс. руб. были настоящими.

Отметим, что во время обыска у ставшего в ноябре 2021 года уже председателем Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты обнаружили еще и наркотики. В итоге, помимо мошенничества, ему вменили в вину еще и хранение наркотических средств с целью сбыта (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Впрочем, в отличие от предполагаемых сообщников, которых Басманный суд отправил в СИЗО в тот же день, судью пришлось отпустить, поскольку он являлся спецсубъектом. По данным “Ъ”, Сергей Бекасов и Екатерина Наумова практически сразу же признали свою вину в инкриминированных деяниях. Рустем Юмагужин, по словам его адвокатов, давал «показания, способствующие расследованию и установлению истины по делу».

Уголовное дело в отношении господина Матеты, сына известного композитора-песенника (автора песен таких звезд российской эстрады, как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Маша Распутина и др.), возбудили только 11 октября 2024 года, после того как Высшая квалификационная коллегия судей России дала на это председателю СКР Александру Бастрыкину соответствующее согласие. 16 ноября 2024 года квалификационная коллегия судей Москвы отклонила заявление председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты об отставке по собственному желанию и сама досрочно лишила его полномочий. После этого экс-судья был арестован.

Следствие пришло к выводу, что фигуранты, включая Артема Матету, «не намеревались совершать каких-либо действий в пользу Курко и, не имея возможности повлиять на решение Верховного суда и иных правоохранительных органов, решили обратить полученные денежные средства в свою пользу». Рассмотрение этого дела назначено в Пресненском суде столицы.

Интересно, что в мае 2025 года Правобережный районный суд города Магнитогорска, где рассматривалось уголовное дело Евгения Курко и Ивана Медведева, полностью их оправдал в связи с отсутствием события преступления.

Олег Рубникович