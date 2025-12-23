Врио председателя правительства Самарской области Михаил Смирнов пояснил, почему не выступил в губдуме

Врио первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона Михаил Смирнов рассказал, почему не выступил сегодня, 23 декабря, на заседании Самарской губернской думы. Депутаты рассматривали вопрос о согласовании новой кандидатуры на пост председателя правительства области — Виталия Шабалатова.

По словам Михаила Смирнова, вопрос о согласовании будущего председателя правительства «заведомо не предполагает выступления председателя правительства действующего».

«За годы работы в думе прекрасно изучил механику подготовки решений. И если бы существовала хоть какая-то необходимость что-либо пояснить по моей деятельности или ответить на какие-то вопросы, адресованные в рамках этой повестки именно мне — конечно же, вышел бы сегодня к думской трибуне для привычного открытого диалога. А так как вопрос «технический» — посчитал уместным заседание пропустить»,— написал Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

За предложенную губернатором Вячеславом Федорищев кандидатуру депутаты, которые присутствовали на заседании, проголосовали единогласно. Депутат Наталья Боброва поинтересовалась у Вячеслава Федорищева, чем его не устроил нынешний председатель правительства Михаил Смирнов, который проработал в должности меньше года. Как ответил губернатор, в пятницу, 26 декабря, состоится заседание правительства по итогам работы в 2025 году, на этом мероприятии «будет представлен отчет, чего удалось добиться, а чего — нет».

«Невозможно переоценить важность истинного общественного консенсуса, выраженного в том числе в форме волеизъявления областного парламента. Лишь бы только не спутать его его с тотальным молчаливым отстранением, вызванным полным непониманием происходящего. Но это не наш случай. Все все понимают»,— отметил Михаил Смирнов.

Кроме того, губдума сегодня согласовала кандидатуру Антона Емельяненко на пост главы администрации губернатора. Как отметил глава региона, Антон Емельяненко среди прочего будет курировать вопросы внутренней политики в регионе. Раньше это направление курировал Александр Фетисов.

