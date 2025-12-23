Гренландией займется специально обученный человек

После месяцев затишья вопрос присоединения Гренландии к США вновь вернулся в американскую повестку. Американский президент Дональд Трамп назначил спецпосланника по Гренландии и заявил о стратегическом значении острова. Для правительства Дании и властей самой автономии такой шаг стал неприятным сюрпризом: еще в начале декабря американские дипломаты в частных беседах утверждали, что планов аннексии острова нет. Резкое возвращение к старой линии поднимает сразу несколько вопросов — от того, был ли этот шаг согласован внутри администрации Трампа, до того, к каким последствиям он может привести.

Тема потенциальной аннексии Гренландии, вызвавшая бурные споры после прихода Дональда Трампа к власти, исчезла из заголовков уже летом 2025 года. Об амбициях американского президента напоминали лишь отдельные эпизоды, которые терялись на фоне активности США в других регионах. Так, в июне 2025 года по инициативе Трампа надзор за Гренландией был передан от Европейского командования США в ведение Северного командования. Это фактически изменило статус острова — с союзнической территории в Европе на стратегический объект обеспечения безопасности Северной Америки.

В августе стало известно о попытках Вашингтона «прощупать почву» и найти среди гренландских политических активистов сторонников сближения с США. Тогда временный поверенный в делах США был вызван в МИД Дании (Гренландия является автономной территорией в составе королевства), где ему выразили протест в связи с операциями влияния на острове. В ноябре датское издание Politiken сообщало о попытках США договориться о прямых контактах с властями Гренландии в обход Копенгагена. Тогда премьер автономии Йенс-Фредерик Нильсен от такого предложения отказался.

Публикация новой стратегии национальной безопасности США в конце ноября несколько успокоила Копенгаген и Нуук: в документе не упоминались планы аннексии. Отсутствие подобных намерений Вашингтон подтвердил и на встрече совместного комитета в Нууке 8 декабря, в которой участвовали представители США, Дании и Гренландии. По данным Axios, американские дипломаты не только не упоминали возможное назначение спецпосланника, но и посылали прямо противоположные сигналы, заверяя партнеров, что речи об аннексии не идет.

Резкая смена риторики спустя две недели и назначение 21 декабря спецпосланника по Гренландии стали для Копенгагена и Нуука громом среди ясного неба. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что «глубоко возмущен» действиями Вашингтона, и сообщил о вызове посла США Кена Хоури в МИД. Со своей стороны премьер Гренландии призвал 57-тысячное население острова сохранять спокойствие и подчеркнул, что гренландцы будут сами определять свою судьбу. Вскоре риторика сторон ужесточилась. «Мы уже очень четко это говорили и теперь повторяем: национальные границы и суверенитет государств основаны на международном праве… Нельзя аннексировать другие страны»,— говорится в совместном заявлении премьер-министра Дании Метте Фредериксен и Йенса-Фредерика Нильсена от 22 декабря.

Такой ответ оказался прямо пропорционален тону заявлений из Вашингтона.

Новый спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что для него «большая честь служить на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью США». Трамп поддержал его, подчеркнув, что Лэндри «понимает, насколько важна Гренландия для национальной безопасности», и будет продвигать интересы США «в обеспечении безопасности и выживания союзников — и, по сути, всего мира».

22 декабря американский лидер сделал еще одно заявление, пояснив, что значение Гренландии связано не с полезными ископаемыми, а с вопросами национальной безопасности — на фоне присутствия китайских и российских кораблей. Лэндри, по словам Трампа, поручено «возглавить наступление» на этом направлении. По данным Axios, пока неясно, было ли назначение губернатора Луизианы скоординировано с Госдепартаментом, и знали ли о нем в администрации президента.

Сомнения вызваны не только внезапностью решения, но и самой кандидатурой. Бывший генеральный прокурор, а ныне губернатор Луизианы Лэндри был активным сторонником присоединения Гренландии к США еще во времена обсуждения идеи ее покупки. С тех пор позиция Трампа заметно эволюционировала: теперь он не исключает и силовой сценарий. Судя по заявлениям спецпосланника, он готов поддерживать любые способы достижения цели. При этом у Лэндри почти нет внешнеполитического опыта, зато он известен жесткой манерой ведения дел и способностью добиваться своего — будь то ограничения абортов или размещение религиозных символов в школах его штата.

Неоднозначный выбор Лэндри в целом укладывается в стратегию Трампа поручать внешнеполитические задачи лояльным ему лично фигурам.

Такой подход он уже применял как при решении конфликта между Израилем и «Хамасом», так и на украинском направлении. Вероятно, подобной эффективности президент ожидает и в случае с Гренландией. Но здесь, в отличие от Венесуэлы, силовой сценарий вряд ли рассматривается как приоритетный. Скорее Вашингтон сделает ставку на привычную для Трампа логику сделок — поиск союзников и предложение масштабных инвестиций в обмен на стратегические преференции.

Вероника Вишнякова