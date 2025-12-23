UFC не продлил контракт с непобежденным российским бойцом Фахретдиновым

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал продлевать контракт с российским бойцом Ринатом Фахретдиновым, выступающим в полусреднем весе (до 77,1 кг). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Фото: Louis Grasse / Zuma / ТАСС Ринат Фахретдинов

C 2021 года Фахретдинов провел в UFC семь поединков, в которых одержал шесть побед. Также на его счету одна ничья. Последний бой 34-летний россиянин провел в сентябре 2025 года. На турнире UFC Fight Night 258 в Париже в первом раунде он нокаутировал шведа Андреаса Густафссона.

«Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали»,— заявил боец в своем Telegram-канале.

Также UFC не продлил контракты с бразильцем Элизеу Залески дус Сантосом (полусредний вес) и с таджикистанским бойцом Лоиком Раджабовым.

Таисия Орлова