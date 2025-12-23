Рябков: Россия и США провели новый раунд переговоров по восстановлению отношений

Россия и США провели очередной раунд переговоров по устранению взаимных раздражителей и восстановлению отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, главные вопросы «по-прежнему подвешены». Следующая встреча может пройти весной.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

«Прошел на рабочем уровне. Мы имели возможность обсудить всю повестку дня на уровне достаточно серьезном, профессиональном, глубоком»,— сказал Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу». «Я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, — состоялся в начале весны»,— добавил он. Где проходила встреча, он не уточнил.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. Следующие переговоры было решено проводить в столицах стран, а третий раунд — в Москве. По инициативе американской стороны консультации отложили на неопределенный срок.

Лусине Баласян