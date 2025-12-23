Поперечный обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов
Комик Данила Поперечный (признан Минюстом иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на судебные данные. Жалоба комика поступила 22 декабря. Дата судебного заседания пока не назначена.
Данила Поперечный (признан иноагентом)
Фото: YouTube-канал «Данила Поперечный» (иноагент)
Минюст внес Данилу Поперечного в реестр иноагентов в июне 2024 года. По версии ведомства, стендапер также выступал на площадках-иноагентах и распространял «сведения, направленные на формирование негативного образа России».
В 2024 году Замоскворецкий суд отклонил иск Данилы Поперечного о снятии с него статуса иноагента. В апреле 2025-го Мосгорсуд оставил это решение в силе.