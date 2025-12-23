Четвертая очередь логопарка «Емельяновский» будет открыта в январе 2026 года

Инвестор строительства крупного логистического парка «Емельяновский» в Красноярском крае — компания «Мега-строй М» — завершает строительство четвертой очереди. Ввод в эксплуатацию этого комплекса площадью 30 тыс. кв. м запланирован на январь 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона. В нем будут располагаться складские помещения и офисы.

Строительство ПЛК «Емельяновский» вблизи деревни Старцево Емельяновского района началось в ноябре 2023 года. Парк состоит из четырех очередей общей площадью 600 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 138 га. Инвестиции в проект составляют 30 млрд руб.

Первым арендатором комплекса стал Ozon, маркетплейс открыл здесь свой фулфилмент-центр. Также площади в ПЛК арендуют Wildberries и «Сберлогистика». Общее количество рабочих мест в парке — 9,6 тыс.

Лолита Белова