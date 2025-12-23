В Челябинской области внедорожники с пробегом за год подешевели на 6%

По итогам осени 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом сегмента SUV в Челябинской области составила 1,4 млн руб. Это на 6% меньше средней цены осенью прошлого года, сообщает «Авито Авто».

Среди моделей внедорожников и кроссоверов на Южном Урале сильнее всего подешевели Chery Tiggo — на 22,2%, до 350 тыс. руб., Kia Sorento — на 14,7% (1,45 млн руб.), Mitsubishi Outlander — на 14% (1,29 млн руб.), Renault Duster —на 13,6% (950 тыс. руб.) и УАЗ Patriot —на 11,5% (850 тыс. руб.).

Кроссоверы и внедорожники китайских марок стали доступнее на 9,4%. Их средняя стоимость сейчас составляет 1,72 млн руб.

В целом по стране доля кроссоверов и внедорожников выросла на вторичном рынке с 23% до 28% за год. При этом больше всего увеличился показатель представителей SUV из Китая — на 75%. Такую динамику директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев объясняет ростом популярности машин этого сегмента у потребителей.