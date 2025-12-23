На Ставрополье спрос на рынке жилья сократился на 13% в 2025 году

В Ставропольском крае спрос на жилье по итогам 11 месяцев 2025 года сократился на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в консалтинговой компании Macon.

«На покупательской способности негативно сказались высокие ставки по рыночным ипотечным программам, сделавших данный инструмент фактически недоступным. Поддержку рынку оказала только семейная программа. В Ставрополе падение составило 23%, в Пятигорске — 36%. Но в городах, где появилось новое предложение, спрос показал прирост. Так, в Кисловодске число сделок увеличилось на 30%, в Железноводске — на 43%»,— прокомментировала директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

Основатель инжиниринговой компании «Элемент», член-учредитель Ассоциации «Нотех» Алексей Лукьянчиков среди проблем рынка недвижимости на Ставрополье отметил рост себестоимости строительства, давление регуляторных требований и дефицит готовых площадок под комплексное развитие территорий. «Маржинальность строительного бизнеса сократилась на 1–2%, что связано с высокой конкуренцией и необходимостью повышения качества проектов»,— отметил эксперт.

Ближайшие перспективы развития рынка недвижимости в регионе он оценивает как умеренно позитивные. Основные драйверы: развитие инфраструктуры, улучшение деловой активности, расширение ипотечных программ и потребность в обновлении жилого фонда.

По словам руководителя агентства «НБ-консалтинг» Натальи Балаевой, острая и актуальная проблема — это защита добросовестного покупателя. «Риэлтерские сообщества делятся кейсами и опытом по защите интересов покупателя, в более теплом взаимодействии работают с продавцами. В свою очередь покупатели стали увереннее и охотнее работать через риэлтора, так как консультации стали более квалифицированным. Еще одна из сложностей — дефицит льготных программ, а классическая ипотека по по-прежнему недоступна для большинства граждан»,— рассказала эксперт.

Основатель и руководитель HCB Hotels Consultancy Brokerage (инвестиционно-гостиничный консалтинг) Ангелина Самадова считает, что краткосрочно драйверами развития рынка недвижимости на Ставрополье останутся ипотека, внутрироссийская миграция капитала и стабильный турпоток на КМВ. «Среднесрочно определяющим фактором станет запуск туристических экономических зон: от скорости согласования земель и правил игры в ОЭЗ зависит, когда “бумажные отели” превратятся в реальные номера и как именно жилье в Ставропольском крае встроится в большую курортную экономику»,— добавила эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на Ставрополье объем ввода жилья в эксплуатацию сократился на 4,8%.

Маргарита Синкевич