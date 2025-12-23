Более половины населения России привились от гриппа

Темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом снизились с 15 по 21 декабря в 1,8 раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Доля госпитализированных составляет 1,8% от общего числа заболевших. Среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2). За указанный период также было выявлено 11,2 тыс. случаев COVID-19.

9 декабря Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% — было зафиксировано 11 тыс. случаев за неделю с 1 по 7 декабря. 16 декабря в ведомстве сообщали о росте заболеваемости на 4,4%.

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. В этом году, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, планируется охватить до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска. По данным на 23 декабря, прививки против гриппа сделали более 80,7 млн россиян — 54,7% населения страны.

