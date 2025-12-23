По итогам 2025 года совокупная выручка IT-компаний Татарстана достигла 270 млрд руб. Рост по сравнению с 2024 годом составил 256,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики со ссылкой на министра цифрового развития Татарстана Илью Начвина.

IT-выручка Татарстана в 2025 году составила 270 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Начвина, налоговые поступления от отрасли в республике составили 42,3 млрд руб., увеличившись на 20% за год. Средняя зарплата в IT-секторе в регионе составляет 122,2 тыс. руб., почти в полтора раза выше средней по Татарстану.

Ранее сообщалось, что Татарстан лидирует по спросу на IT-ипотеку в ноябре.

