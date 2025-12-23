Два первых резидента появились на площадке ОЭЗ «Кулибин» в Борском округе

В Нижегородской области подписаны первые два соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории промышленно-производственной площадки особой экономической зоны «Кулибин» в муниципальном округе Бор. По данным областного правительства, новыми резидентами ОЭЗ стали ООО «Виндротор» и ООО «Борский кузнечно-литейный комплекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания «Виндротор» намерена построить на территории ОЭЗ завод по производству стальной электросварной трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Объем инвестиций в проект составит 379 млн руб. Мощность производства —150 тыс. т в год.

«Борский КЛК» планирует направить 45,5 млн руб. на создание современного металлургического производства отливок и поковок с механической обработкой готовых изделий. В год компания планирует выпускать 665 т готовых изделий.

Как писал «Ъ-Приволжье», 1 ноября правительство РФ одобрило расширение ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области. Новый участок площадью почти 118 га находится на территории городского округа Бор. Остальная часть ОЭЗ расположена рядом в Дзержинске.

Изначально правительство Нижегородской области планировало создать на Бору портовую ОЭЗ. Позже власти приняли решение организовать здесь площадку промышленно-производственного типа. При этом создание порта на новой площадке также планируется.

Андрей Репин