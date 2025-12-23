Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона

Московский футбольный клуб «Динамо» утвердил Ролана Гусева на посту главного тренера до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ролан Гусев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ноябре эту должность покинул Валерий Карпин. Он решил сосредоточиться на работе в национальной сборной. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда провела три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых одержала победу, потерпела поражение и сыграла вничью. «Динамо» идет десятым в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 18 турах.

Ролану Гусеву 48 лет, он является воспитанником «Динамо». С 1994 по 2001 год выступал за бело-голубых, затем перешел в столичный ЦСКА, вместе с которым стал трехкратным чемпионом России и завоевал Кубок UEFA. Также Гусев играл за украинские «Днепр» и «Арсенал».

После завершения карьеры игрока в 2011 году он начал работать с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу. В 2023 году Ролан Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо». В мае специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода чеха Марцела Лички.

Таисия Орлова

