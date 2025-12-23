Организаторов уличных гонок в Ангарске отправили под суд по делу о гибели зрительницы

В Ангарский городской суд Иркутской области передано уголовное дело в отношении трех местных жителей, мужчины и двух женщин. Они обвиняются по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемые женщины являются организаторами подпольной автогонки, а мужчина был водителем автомобиля, который врезался в толпу зрителей.

По версии следствия, в мае этого года женщины организовали нелегальный автозаезд на трассе под Ангарском. Они нашли осветительное и звуковое оборудование, сеточное ограждение, на месте проведения гонок нанесли разметку. Также пригласили ведущего, сделали анонс мероприятия в социальных сетях и собрали взносы с участников-водителей. 11 мая во время гонок в ночное время одна из машин потеряла управление и врезалась в зрителей на обочине. В результате погибла 17-летняя девушка, ранения средней степени тяжести получили 19-летняя девушка и 22-летний молодой человек.

Как сообщалось ранее, водитель и организаторы гонки были задержаны в течение двух дней после инцидента, их отправили под домашний арест. Водитель, потерявший управление, в момент происшествия был трезвым.

Влад Никифоров, Иркутск