Рубль окреп к концу года

Рубль резко окреп после осторожного снижения ключевой ставки. Центробанк понизил официальный курс доллара на 23 декабря сразу на 1,4 руб., почти до 79 руб. Стоимость евро опустилась на 1,6 руб., почти до 93 руб. Ослабел на бирже и юань — за 22 декабря китайская валюта растеряла больше 1,5%. Курс от ЦБ — 11,23 руб. При этом обычно решение регулятора опустить ключевую ставку приводит к увеличению предложения национальной валюты и, как следствие, ее падению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Почему рубль ведет себя иначе? На рынок больше влияет приток средств от внешней торговли, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «Укрепление рубля, которое мы наблюдаем, связано сразу с тремя причинами. Главная — заседание Центрального банка, на котором регулятор понизил ключевую ставку весьма символически, умеренно, ниже, чем ожидал рынок. Кроме того, он дал жесткие комментарии о том, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Это значит, что ЦБ, скорее всего, не будет спешить с радикальным снижением ключевой ставки. Это поддержало рубль. Вторая причина — это налоговый период, который сейчас проходит, и третья — то, что Центробанк весьма активно продает валюту на внутреннем валютном рынке примерно на 14,5 млрд руб. в день. Это создает предложение на достаточно тонком, низколиквидном рынке. Но, скорее всего, крепкому рублю осталось не так долго. Дело в том, что с Нового года ЦБ резко сократит продажу валюты, кроме того, не все благополучно с ценами на нефть: Brent торгуется около $60 за баррель, а дисконт на российскую Urals достиг максимума с начала специальной военной операции в результате антироссийских санкций. Так что предложение валюты в следующем году может сократиться. И это, скорее всего, приведет к ослаблению рубля, которого уже давно ждут».

В начале декабря ЦБ снял ограничения по объему переводов за границу иностранной валюты. За неделю курсы евро и юаня прибавили в стоимости 5%, обновив локальные максимумы, а доллар на межбанке поднимался выше 80 руб., однако к отметке в 90 не приблизился. Власти могут попробовать снова повлиять на курс, считает президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «Все мы понимаем, что прямо сильный рубль не сильно нужен российской экономике, не нужен он экспортерам и бюджету. Но пока государство в рыночное ценообразование активно не вмешивается, мы будем видеть то, что видим. То есть у рубля есть все предпосылки к укреплению. Если появятся позитивные геополитически значимые новости, то он может укрепиться еще больше. Сейчас темпы роста экономики снижаются. Мы находимся в состоянии технической стагнации, которая в первом квартале может перейти даже в техническую рецессию. То есть ожидания от экономики и на этот год, и на следующий достаточно скромны. На фоне американской или китайской экономики Россия выглядит, безусловно, слабой. И рубль должен к этим валютам тоже постепенно снижаться. Но тем не менее этого не происходит в силу того, что изменилась структура валютного рынка, и доллар оказался не сильно востребованной валютой. В моменте на рынке есть спрос на рубли. Кто-то их активно покупает, что давит на другие валюты. Кто покупает, в каких объемах и когда прекратит, не очень понятно».

Тем временем Минфин до 15 января будет продавать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила. В министерстве планируют получить с операций свыше 120 млрд руб.

Анжела Гаплевская