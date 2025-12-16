Доходы от экспорта нефти разбавляются скидками

Цена на российскую нефть за последние три месяца упала почти на треть. По данным Argus Media, сейчас экспортеры получают до $40 за баррель при отгрузке топлива в портах Балтийского и Черного морей. Это минимальная цена с 2022 года. Усугубили ситуацию блокирующие санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Но дешевеет и нефть других марок. Brent впервые с мая упала ниже $60 за баррель, а американская WTI накануне торговалась ниже $57 долларов, на уровне февраля 2021-го. Россия пытается компенсировать снижение цен ростом поставок: с августа отгрузка на морские танкеры выросла на 28%, писал Bloomberg. Но из-за санкций стало сложно находить покупателей, в итоге избыток российского топлива в море достиг почти трехлетнего максимума.

Влияет на рынок и решение ОПЕК+, пояснил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Падение мировых цен на нефть продолжается уже довольно долго, предложение сейчас существенно превышает спрос. Во многом это обусловлено политикой ОПЕК+, которая за 2025 год добавила на рынок почти 3 млн бареллей в сутки. Предложение увеличилось примерно в три раза больше, чем вырос спрос. Это и привело к падению цен, оно продолжится и в 2026-м, как предсказывают все эксперты. Скорее всего, "коридор" для Brent и других эталонных сортов составит $50-$60 за баррель. Что касается Urals, те огромные дисконты, которые сейчас на нее действуют, связаны с последствием санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа прежде всего. Действительно, скидки сейчас огромные и достигают $20-25 за баррель. Если под ними понимать разницу между стоимостью нефти в порту отправления, например, на Черном море или Балтике и в порту импортера, в Индии или Китае, то это намного больше, чем было раньше. Так, еще в сентябре было $12-15 максимум. Но скорее всего эти дисконты будут снижаться и вернутся примерно к этим значениям или, может, чуть ниже. Но на это потребуется несколько месяцев. Пока перестраивается структура поставок, увеличивается объем предложения судов, потому что происходит давление на так называемый теневой флот, что тоже усложняет и удорожает стоимость транспортировки».

Доходы России от продажи нефти и газа составляют около четверти госбюджета страны. При этом негативно влияет на доходы и крепкий рубль. По данным Reuters, по итогам декабря доходы страны от энергоресурсов, вероятно, сократятся почти вдвое к декабрю 2024-го и составят порядка 410 млрд руб. Фондовый рынок тем временем в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи к вечеру 16 декабря закрепился выше 2770 пунктов, обновив трехмесячный максимум. Незначительно, но подрастает и рубль. По оценкам некоторых аналитиков, рынок сохраняет позитивный настрой на новостях об успешном продвижении переговоров США и Украины. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники из Вашингтона указывал, что встреча в Берлине прошла успешно «почти во всех отношениях» и стороны «достигли консенсуса по ряду вопросов». Впрочем, на геополитику рынок сейчас ориентируется в последнюю очередь, рассуждает директор по инвестициям АО «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой: «Действительно, динамика продолжается, несмотря на какие-то откаты. Это скорее переоценка рынком ожиданий по ключевой ставке. За последние полторы недели наблюдается слом настроений: если изначально рынок не ждал изменения текущего уровня, то сейчас консенсус разделен между снижением на 50 либо 100 базисных пунктов.

За геополитикой, безусловно, смотрят, но это не является каким-то ключевым драйвером для динамики основных бумаг. Если позитивные ожидания по ставке ЦБ реализуются, то рынок вполне может достигнуть высот и, может быть, даже немножко подрасти.

Но если же регулятор будет более сдержан, то не исключаю, что рынок акций может показать некоторую коррекцию. Рынок рубля — сейчас все-таки это рынок потоков, связанных с внешней торговлей, валютными обязательствами, закрытием сделок под конец года. После того резкого укрепления, которое рубль показал в конце ноября-начале декабря мы видим небольшое восстановление к уровню ближе к 80. Наверное, до конца года нацвалюта будет оставаться на этих отметках. В декабре традиционно в последние торговые дни года ликвидность рынка снижается, масштабы колебаний на валютном рынке могут возрастать. Так что прогнозировать курс до конца года достаточно сложно и, наверное, бессмысленно, но концептуально баланс потоков в эти дни сильно не изменится».

В ночь на 16 декабря Дональд Трамп сообщил, что провел «длительные и продуктивные» переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Глава Белого дома также вновь отметил, что достиг значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По данным Axios, представители Вашингтона и Киева могут встретиться в выходные в Майами. На повестке, как ожидается, будет обсуждение детальных технических вопросов, которые остались после консультаций в Берлине. Тем временем замглавы российского МИДа Сергей Рябков выразил уверенность, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса.

