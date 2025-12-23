Спикер ГС УР о дефиците бюджета: будем брать кредиты и поддерживать технопарки

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев объяснил, как республика планирует перекрыть дефицит бюджета республики на 2026 год в 9,7 млрд руб. Об этом он рассказал на пресс-конференции 23 декабря. Вопрос задал корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Напомним, доходы бюджета Удмуртии в 2026 году составят 162,8 млрд руб. Расходы — 172,6 млрд руб. При первом чтении дефицит составлял 4,5 млрд руб. Ко второму чтению, после рассмотрения поправок, он увеличился более чем в два раза, до 9,7 млрд руб. Вместе с тем выросли доходная и расходная часть — на 3,5 и 6,7%.

«Рассчитываем, что будем брать, конечно же, кредиты. Ключевая ставка ЦБ снижается (22 декабря снижение на 0,5 процентного пункта, до 16%.— “Ъ-Удмуртия”). Надо поддерживать развитие наших технопарков. Сегодня такие площадки развиваются в Ижевске и Глазове. Есть проекты по реконструкции ряда предприятий»,— сказал спикер.

Господин Невоструев добавил, что это позволит в короткие сроки нарастить прибыль предприятий, и, следовательно, объем налоговых поступлений. «Если направлять деньги только на проедание, то мы с вами ничего не получим. Для новых рабочих мест, роста объемов производства необходимо поддерживать предприятия»,— заявил он.

Председатель отметил, что повышение НДС до 22% и поэтапное снижение порога по НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) с 60 до 10 млн руб. не идет на пользу республике. «Тем не менее рассчитываю, что за счет увеличения зарплат и НДФЛ получим больше, как и по другим направлениям. Корректировки бюджета будут еще не раз, в течение года три-четыре раза его меняем»,— отметил спикер. В Госсовете рассчитывают, что объем поступлений, указанный в проекте бюджете, в целом меняться не будет.

Напомним, 9 декабря Госсовет Удмуртии принял во втором чтении законопроект о бюджете республики на ближайшую трехлетку. Основная ставка делается на реализацию инвестпроектов, в том числе с привлечением кредитов коммерческих банков. Депутаты опасаются, что это не даст ощутимого экономического эффекта. Законопроект о бюджете был принят большинством голосов.

