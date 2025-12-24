«На территории региона реализуется более 50 инвестпроектов общей стоимостью 130 млрд рублей»

Главными отраслями экономики Республики Северная Осетия — Алания на сегодняшний день остаются обрабатывающие производства, АПК, произ­водство стройматериалов, энергетика, туризм и логистика. Реализуются инвестпроекты общей стоимостью порядка 130 млрд руб., осваиваются инновационные производства, налаживается экспорт. Основным расходным обязательством бюджетной политики РСО-Алании остается социальная сфера. Об этом и многом другом — в интервью Guide «Итоги года. Северный Кавказ» рассказал глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

GUIDE: Какие главные итоги 2025 года в жизни республики вы могли бы назвать в первую очередь?

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: Каждый год у нас по-своему получается яркий и богатый на хорошие события. Так, в текущем году в Северной Осетии мы создали Центр по поиску без вести пропавших и погибших военнослужащих в зоне СВО. Его основная задача — дать людям правдивую информацию о том, что произошло с их близкими. Создание Центра позволит в том числе сократить время по сбору необходимого пакета документов для организации выплат, организации взаимодействия с воинскими частями по поиску без вести пропавших и погибших военнослужащих, которые находятся в «серой зоне».

Также в этом году мы дали старт республиканской образовательной программе для участников специальной военной операции «Доблесть Осетии». Программа является продолжением федерального проекта «Время Героев» и реализуется администрацией главы и правительства РСО-Алания совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС. С участниками проекта сегодня работают преподаватели ведущих вузов, в качестве спикеров выступают руководители республиканских министерств и ведомств. Помимо лекций финалисты программы посещают предприятия и государственные органы власти. В итоге мы подготовим высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для последующей их работы в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в организациях и общественных объединениях региона.

Кроме того, в Северной Осетии запущен Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон». Этого события республика ждала почти 17 лет. В настоящее время там создана вся необходимая коммунальная и дорожная инфраструктура: восстановлен тоннель и построены дороги, проложены коммунальные сети, обеспечено электроснабжение. Также доступны две канатные дороги, глэмпинги, гараж ратраков, заведения общественного питания, большая парковка на 460 машин, обеспечена сотовая связь. Гондольная канатная дорога «Калак — Зарамаг» протяженностью 3,3 км является самой длинной на Северном Кавказе. Работать комплекс будет как в горнолыжный сезон, так и в теплое время года. В будущем мы планируем продолжить создавать места размещения и наполнять курорт всей необходимой туристической инфраструктурой.

В настоящий момент на территории особой экономической зоны «Мамисон» зарегистрировано 10 резидентов с заявленным объемом инвестиций 16 млрд руб. Двое из них уже принимают гостей в формате экодеревни. На курорте работают ресторан, кафе и другие пункты питания, открыт прокат снаряжения. Согласно плану развития, здесь постепенно будет построено более 100 км трасс и 35 подъемников.

На базе республиканского лицея искусств в регионе открылась Школа креативных индустрий. Новое инновационное подразделение появилось в образовательном учреждении благодаря госпрограмме «Развитие культуры» и позволит учащимся реализовывать творческие способности и получать практические навыки, которые станут важной ступенью в профессиональном будущем.

Если говорить о культурных событиях, то, пожалуй, самыми яркими из них в уходящем году стало проведение во Владикавказе 2-го Всероссийского театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой», а также — 7-го Международного музыкального фестиваля «Мариинский — Владикавказ». Это также одно из самых значимых культурных событий юга России. За годы проведения участниками площадки стали десятки музыкантов и коллективов с мировым именем.

G: Улучшился ли за последние годы уровень жизни населения республики?

С. М.: За 2022–2024 годы производство внутреннего регионального продукта (ВРП) Республики Северная Осетия — Алания увеличилось с 221,2 млрд до 303,9 млрд руб., темп роста составил 108,7%. В расчете на душу населения — на уровне 110,1%. По состоянию на 2023 год удельный вес республики в общем объеме ВРП страны составлял порядка 0,2%.

Лидирующие позиции по видам экономической деятельности в регионе занимают операции с недвижимым имуществом, сельское и лесное хозяйство, охота и рыбоводство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение, торговля, ремонт автотранспорта, обрабатывающие производства и строительство. На эти отрасли приходится более 70% добавленной стоимости по республике.

Формирование республиканского бюджета осуществляется последние годы в сложных условиях, обусловленных текущей геополитической ситуацией и влиянием связанных с ней макроэкономических факторов. Но безусловным приоритетом при распределении бюджетных ассигнований продолжает оставаться их социальная значимость. Так, в структуре расходов на социально-культурную сферу направляется порядка 70% от общего объема расходов республиканской казны.

В приоритете — социальные выплаты и пособия, а также обеспечение населения качественными услугами социальной сферы. Так, на исполнение расходных обязательств по этому направлению направлено 10,9 млрд руб., или 96,6% от годовых назначений в текущем году. В том числе, например, в части лекарственного обеспечения в бюджете предусмотрен 1 млрд руб., из них 743,7 млн руб. — за счет республиканских средств.

G: Каковы драйверы экономики республики?

С. М.: Базовые отрасли экономики республики — обрабатывающие производства, АПК, производство строительных материалов, энергетика, туристско-рекреационный комплекс, транспортно-логистический комплекс.

Если говорить о бюджетообразующих статьях доходов, то в этом году наибольший процент поступлений — более 40% от всех доходов — составили поступления по налогу на доходы физических лиц и на прибыль организаций. Замыкают тройку налоги по акцизам на нефтепродукты. Далее идут налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на имущество организаций, по акцизам на пиво и другие.

По предварительным данным, поступления по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета РСО-Алания за 2025 год оцениваются в сумме свыше 32 млрд руб.

Туризм является одним векторов развития РСО-Алании. На фото: Дигорское ущелье

G: Какой объем инвестиционных проектов реализуется в регионе и на какую сумму?

С. М.: На территории республики реализуется более 50 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 130 млрд руб. Планируется создать около 15 тыс. рабочих мест. Большинство проектов сосредоточено в таких ключевых сферах, как сельское хозяйство, туризм, промышленность и логистика.

Также, в соответствии с моделью экономического развития, в республике реализуются пять прорывных проектов, включающих в себя 11 подпроектов. Их общая стоимость — более 73,7 млрд руб., из которых около 57 млрд — внебюджетные средства. К 2030 году планируется создание более 3,7 тыс. новых рабочих мест.

По итогам третьего квартала 2025 года объем вложенных средств из внебюджетных источников нарастающим итогом составил 42,4 млрд руб. С начала реализации проектов создано около 2,2 тыс. рабочих мест.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе, могу назвать создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» с объемом инвестиций порядка 33 млрд руб., строительство тепличного комплекса «ТК Алания» с объемом инвестиций почти 18 млрд руб., закладку яблоневого сада интенсивного типа «Казачий Хутор» (более 12,5 млрд руб.), строительство распределительного центра ООО «ВБ Владикавказ» (12 млрд руб. и не менее 8 тыс. новых рабочих мест). Кроме того, в числе прорывных проектов — создание комплекса всесезонного тематического парка «Алания парк», создание производства комбинированных кормов «Русмодус-Фид», организация винопроизводства «Виноградарь Кавказа» и создание форелевого хозяйства «Остров Аквакультура».

G: Расскажите об успехах промышленного комплекса РСО-Алания. Какие новые производства удалось запустить?

С. М.: Об успехах в сфере производства ярче всего обычно говорит сухая статистика. Так вот, если в цифрах, то по итогам 10 месяцев текущего года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями республики составил более 54,6 млрд руб., что на 8,8% выше прошлогоднего показателя за такой же период. Сюда включены добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией и так далее.

В настоящее время единственным финансовым инструментом поддержки на территории республики, показывающим высокую востребованность и эффективность, является Фонд развития промышленности. Общий объем средств, направленных на докапитализацию Фонда за 2022–2024 годы, составил 516,1 млн руб.

Важно отметить, что с 2023 года в республике реализуется федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В нем уже приняли участие семь предприятий разных отраслей промышленности и два медицинских учреждения. По данным Минэкономразвития РФ, промышленные предприятия — участники проекта в Северной Осетии превысили план на 25%, достигнув ежегодного прироста производительности более 5%.

Кстати, в регионе работают крупные предприятия по выпуску мебели премиум-класса. Некоторые из них осуществляют экспортные поставки продукции в ОАЭ, а в 2026 году планируют там официальное открытие шоурума.

Есть предприятия в сфере машиностроения и металлообработки. К примеру, Бесланский завод «Автоспецоборудование» специализируется на изготовлении и выпуске товаров народного потребления, детских и спортивных площадок, а также изготавливает сварные металлоконструкции. В 2026 году запланировано приобретение нового роботизированного оборудования и вывод продукции на экспорт.

Наш Вагоноремонтный завод им. Кирова в текущем году вел работу по освоению ремонта опытных образцов вагонов с бортовым напряжением 110В. В случае успешной сертификации производства в следующем году будет налажен серийный выпуск. Кроме того, на заводе ведется работа по освоению ремонта более современных колесных пар за счет собственных средств. Реализация этого этапа проекта позволит увеличить загрузку колесно-роликового участка и улучшить финансовые показатели.

Есть у нас единственный в ЮФО и СКФО завод по производству конвекторов отопления. В 2025 году предприятие приступило к созданию смарт-конвектора с новым способом регулирования теплоотдачи, который основан на применении цифровых технологий и беспроводной связи.

В сфере легкой промышленности один из ведущих производителей термоклеевых материалов на территории СНГ — ООО «Аметист». Предприятие, обладающее собственными инновационными технологиями измола полимеров криогенным методом и их нанесения на рулонные материалы. Уникальные возможности оборудования в 2025 году позволили предприятию разработать новые виды продукции, многие из которых не имеют мировых аналогов.

Военно-Грузинская дорога в Северной Осетии — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией

В текущем году завершен капитальный ремонт в производственном здании обособленного подразделения АО «БТК групп» во Владикавказе. На фабрике отшивается профессиональная форменная и специальная одежда.

Благодаря имеющимся запасам нерудных материалов динамично развивается индустрия стройматериалов, которая представлена организациями по производству кирпича, бетона, извести, железобетонных изделий, песчано-гравийных смесей, доломита, металлических конструкций.

Активно функционируют предприятия по изготовлению модульных домов из металлокаркаса с обшивкой из композитных панелей различных цветов и фактур с полной внутренней отделкой для глэмпинг-отелей и частного домовладения, без капитального строительства и сборки на месте. Используются готовые интерьерные решения, включающие мебель, технику, текстиль и декор. Сегодня данное направление весьма востребовано в связи с развитием туристической отрасли.

Мы развиваем также стекольную промышленность, используя в производстве местное сырье (доломит) для выпуска стеклянной тары.

G: Какая работа в регионе ведется по привлечению туристов?

С. М.: В этом году в республике сняли один из выпусков тревел-шоу «Поехали!» для Первого канала, в котором знакомили с достопримечательностями, обычаями и традициями региона. Вышел также цикл сюжетов о Северной Осетии для научно-познавательной программы «Знание — сила» на Пятом канале. При поддержке Минэкономразвития РФ на территории республики прошел спортивный марафон по многодневному беговому путешествию «Кавказ ультра трейл 2025» (Caucasus Ultra Trail 2025). Событие собрало спортсменов из 27 регионов России. Главная цель соревнований — познакомить участников с природой, культурой и историей народов Северного Кавказа.

Организовали блог-тур участников Всероссийской премии молодых блогеров и журналистов «ШУМ», цель которого — показать Северную Осетию, ее уникальность и красоту, привлечь внимание молодежи к развитию регионов страны. В республике создан туристический портал «Открой Осетию», призванный систематизировать достоверную информацию о туристическом потенциале региона. Для удобства гостей республики в Туристско-информационном центре появилась возможность отправиться в виртуальное путешествие с помощью VR-очков.

Помимо этого, на полях различных туристических форумов нами заключен ряд соглашений о сотрудничестве с туристическими центрами Минска, Санкт-Петербурга и других городов.

G: Какие планы вы строите для себя как руководителя региона по дальнейшему развитию республики? Какой может быть РСО-Алания спустя 10–20 лет?

С. М.: Вопрос, не предполагающий иных вариантов ответа, кроме как — успешной, процветающей, комфортной для жизни наших сограждан. И поверьте, мы делаем все для того, чтобы это стало возможным. Безусловно, санкции и та непростая ситуация, в которой мы находимся на протяжении уже долгого периода, вносят свои коррективы в эти планы. Но мы ищем новые пути развития и совершенствуем лучшие инструменты, которые по-прежнему есть в нашем распоряжении.

Беседовал Дмитрий Михеенко