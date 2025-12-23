Цены на новостройки в Краснодаре выросли на 2,2% за месяц

Медианная цена 1 кв. м в новостройках Краснодара достигла 180 тыс. руб. в середине декабря, что на 2,2% больше ноябрьских показателей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полная стоимость квартир в новостройках краевого центра составила 8,9 млн руб., практически не изменившись за месяц. Количество предложений на первичном рынке также осталось стабильным.

В среднем по мегаполисам медианная цена 1 кв. м первичного жилья составила 204 тыс. руб. в декабре, увеличившись на 1,9% относительно ноября. Исключением стали Волгоград, где стоимость снизилась на 3,6%, до 139 тыс. руб., и Уфа с падением на 3%, до 164 тыс. руб.

За год медианная стоимость выросла на 15,2%. Повышение цен сопровождалось сокращением предложения на 5% за месяц и на 2,9% в годовом сравнении. Снижение произошло преимущественно за счет продажи бюджетных и компактных лотов.

Предложение новостроек комфорт-класса в среднем по городам-миллионникам сократилось на 5,7% за месяц и на 3,3% за год. В бизнес-классе отмечено снижение на 0,8 и 3,5% соответственно. В элитном сегменте, напротив, зафиксирован рост на 4,8% за месяц и на 22,2% за год.

По итогам 11 месяцев 2025 года в российских мегаполисах заключили более 212,6 тыс. договоров долевого участия. Общая площадь реализованных лотов превысила 10,1 млн кв. м. Количество сделок оказалось на 10,5% меньше прошлогоднего уровня, однако с весны наблюдается рост покупательской активности — с 15,7 тыс. сделок в мае до 27,5 тыс. в ноябре.

«В 2025 г. среди застройщиков были популярны спецпредложения — возможность трейд-ин, рассрочки, допопции в подарок, выгодные условия при покупке с квартирой машино-места или кладового помещения и, конечно, дисконты на сами квартиры»,— отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его словам, в условиях ожидаемых изменений семейной ипотеки подобные акции могут стать еще более важным драйвером для покупки новостроек в 2026 году.

Алина Зорина