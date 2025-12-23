Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин стал третьей звездной дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче против «Ванкувер Кэнакс» он забросил шайбу и отметился результативной передачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Гребенкин

Фото: Derik Hamilton / AP Никита Гребенкин

Фото: Derik Hamilton / AP

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Также в составе «Филадельфии» отличился форвард Матвей Мичков, прервавший свою десятиматчевую безголевую серию. Он поразил пустые ворота.

Второй звездой дня признали канадского нападающего «Колумбус Блю Джекетс» Мейсона Маршмента, забившего два гола в выездном матче против «Лос-Анджелес Кингс» — 3:1. В составе победителей также отличился Кирилл Марченко, результативная передача на счету Дмитрия Воронкова. Автором единственной шайбы «Лос-Анджелеса» стал Андрей Кузьменко.

Первой звездой дня стал канадский защитник «Тампа-Бей Лайтнинг» Даррен Рэддиш. Он забил гол и отдал две передачи в домашней встрече против «Сент-Луис Блюз», которая завершилась со счетом 4:1. Два голевых паса в свой актив записал форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Таисия Орлова