Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ответил на вопросы журналистов в пресс-центре ТАСС. Пресс-конференция изначально была посвящена опыту построения новой социальной архитектуры на юге России, но вышла далеко за рамки заявленной тематики. Представители СМИ задали главе региона два десятка вопросов. Глава Ставрополья рассказал о стратегии в части реновации объектов санкура, крупнейших инфраструктурных стройках региона, инвестиционных проектах, развитии садоводства, а также о работе с молодежью и восстановлении ЛНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Владимиров: «Сегодня мы имеем потенциальных инвесторов на 1,5 трлн руб., но нам необходимо сформировать инфраструктуру для того, чтобы эти проекты стали интересны»

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Владимир Владимиров: «Сегодня мы имеем потенциальных инвесторов на 1,5 трлн руб., но нам необходимо сформировать инфраструктуру для того, чтобы эти проекты стали интересны»

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

«Я не могу отличить губернатора-технократа от губернатора-хозяйственника. Кто я: технократ или хозяйственник? Технократ звучит, как будто он где-то далеко, а хозяйственник — тут с метлой. Надо, чтобы люди могли лично пообщаться, какой-то вопрос задать. Мне кажется, что я просто нормальный человек, и все»,— прокомментировал Владимир Владимиров утверждение представителя «Клуба регионов» о том, что сегодня вновь становятся популярны губернаторы-хозяйст­венники.

На вопрос модератора пресс-конференции об уровне жизни ставропольчан в контексте экономических сложностей и антироссийских санкций господин Владимиров заметил: «Тут, как правило, индикатор — гречка. Это первое, что люди покупают, когда наступает кризис. Но гречку у нас никто не скупает».

Санатории и самолеты

Ставропольский край традиционно позиционируется как всероссийская здравница. Логично, что одним из первых вопросов губернатору Ставрополья стало право частных инвесторов на объекты санкура региона. Напомним, в конце ноября Верховный суд РФ поставил точку в этом вопросе.

«Точки над i расставлены в пользу добросовестных приобретателей. Но, к сожалению, на Ставрополье есть множество объектов, в которые никто ничего не вкладывает, они просто стареют и портят облик наших городов. В Пятигорске, к примеру, есть такой санаторий на 1000 номеров. Или, к примеру, санаторий в Кисловодске на Ленинском проспекте, где сегодня поменялся собственник. Там раньше на крыше деревья росли. Я бы хотел, чтобы собственники, которые получили право дальше эксплуатировать объекты, все-таки вкладывались в свои санатории. И мы в любом случае будем понуждать их к этому либо продавать объекты»,— рассказал глава Ставрополья.

По его словам, у краевых властей уже был опыт, когда в региональную собственность передавались ведомственные санатории, которые в свою очередь передавали добросовестным инвесторам. В частности, отмечает господин Владимиров, такая работа была проведена с санаториями «Академический» и «Источник» в Кисловодске. «Санаторий "Источник" мы передаем добросовестным инвесторам, которые вкладывают туда 7,5 млрд руб. Санаторий окупит эти вложения»,— подчеркнул губернатор.

По словам Владимира Владимирова, поток иностранных туристов в регион не прекращается, несмотря на сложную международную обстановку. Так, отмечает губернатор, в 2025 году Ставрополье посетили 156 тыс. иностранных туристов из дальнего и ближнего зарубежья. В частности, на фестиваль уличных культур в Ставрополе в этом году приехали 3 тыс. участников и 16 тыс. болельщиков из 57 стран мира. «Мы ожидаем, что в следующем году к нам приедут участники из 63 стран. Как говорит наш президент: "Россию не отменишь", мы слишком большие, чтобы нас не замечать»,— сказал глава Ставрополья.

На вопрос о транспортной доступности аэропорта Минвод Владимир Владимиров заявил, что власти планируют развивать собственную автобусную сеть, связывающую воздушную гавань с близлежащими населенными пунктами. По его словам, в 2026 году планируется закупить 200 автобусов на экологически чистом топливе. Также губернатор сообщил, что в настоящее время ведется работа с РЖД по возможности запуска электрички до аэровокзала. Проект, по его словам, стоит порядка 1 млрд руб.

Сегодня, отмечает господин Владимиров, из-за санкций емкость авиаперевозчиков начинает сокращаться. Так, в 2021 году средняя загрузка аэропортов Минвод и Ставрополя составляла 78–79%, сегодня по обоим аэропортам — 98%. «Мы выделяем 300 млн руб. на поддержку авиаперевозчиков (это без минского рейса), поддерживаем 19 направлений. Например, Тюмень так и не вышла на безубыточность, и мы поставили ее на экономически обоснованный тариф. Сейчас начинаем стимулировать Екатеринбург»,— рассказал губернатор.

Активная молодежь и перс­пек­тивный «Машук»

Владимир Владимиров рассказал, что с 2018 года краевые власти начали формировать внутри школ так называемые «Точки роста». Речь идет о различных направлениях — от шахмат до робототехники. В эти «Точки роста» входят физика, химия, общие науки, программирование, элементы дополнительного образования. «Все это начало сходиться в нашей инфраструктуре. У нас есть супершколы в Невинномысске, Ессентуках, Михайловске. Это так называемые "Кванториумы", созданные по образу и подобию "Сириуса"»,— говорит господин Владимиров.

Он также отметил, что именно в Ставропольском крае была создана одна из трех школ, где формируется человеческий капитал, где учат азам общения и государственной политики. «У нас проходит Всероссийский молодежный образовательный форум "Машук", через который прошло порядка 30 тыс. человек, из которых 6,5 тыс. — ставропольчане»,— сказал губернатор.

По его словам, «Машук» признан лучшим форумом для молодежи в Российской Федерации. Благодаря ему, отмечает господин Владимиров, сегодня строится инфраструктура объединения молодежи в каждом районе Ставрополья. «Сейчас в каждом районе создается Дом молодежи. Нам удалось сформировать краевой Дом молодежи. Если говорить о практическом результате молодежной политики, то это, наверное, инициативное бюджетирование в школах. Хотим студию себе построить — пожалуйста. Хотим форму — пожалуйста. На конкурсной основе будем финансировать школьные проекты»,— говорит глава региона.

Миллиардные инвестиции и зеленая энергетика

По итогам 2025 года прогнозный размер инвестиций в экономику Ставрополья составлял 425 млрд руб., однако, по словам господина Владимирова, по ряду объективных экономических причин показатель фактически снизился до 400 млрд руб. «У нас есть базовые прорывные проекты, которые в любом случае осуществляются. Например, компания "Лукойл" инвестирует 200 млрд руб. в увеличение производства аммиака с азотом. Продолжается реализация проекта с "Еврохимом", реализация проектов ветроэнергетики, развитие санаториев и так далее. Сегодня потенциальных инвесторов мы имеем на 1,5 трлн руб. Но нам необходимо сформировать инфраструктуру для того, чтобы эти проекты стали интересны инвесторам. В частности, речь о пресловутом водообеспечении и водоотведении»,— говорит губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ставрополья согласился с мнением аграриев, что цена на пшеницу сегодня занижена, но это, по его словам, следствие рыночной экономики

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Губернатор Ставрополья согласился с мнением аграриев, что цена на пшеницу сегодня занижена, но это, по его словам, следствие рыночной экономики

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владимир Владимиров рассказал также о планах по развитию зеленой энергетики в крае. По его словам, в настоящее время планируется строительство двух ветропарков по 80 МВт в Туркменском и Труновском районах края, Кочубеевской ветро­электростанции на 70 МВт, а также одной солнечной электростанции на 110 МВт в Левокумке.

«Эти системы гораздо дороже, чем выработка электроэнергии на газу. И, казалось бы, зачем нам развивать зеленую энергетику в Ставрополье? Но это не так. Одна установка ветроэлектростанции занимает 0,4 га, а все ветродуи в крае занимают порядка 200–230 га. Стоимость земли с появлением установки вырастает в 130 раз, и, получается, допустим, Кочубеевский муниципальный округ получает налог на землю не 1,5 млн руб. от земель сельхозназначения, а 73 млн — от земли, на которой стоят ветряки. С другой стороны, для строительства генераций используются наши материалы, на электростанциях работают наши люди. И, мне кажется, за такое надо бороться»,— отметил Владимир Владимиров.

Также в Ставропольском крае прорабатывается вопрос строительства еще одной солнечной электростанции и двух малых гидроэлектростанций.

Сегодня, по словам губернатора, региональные власти планируют развивать производство беспилотников — гражданской направленности. Работы планируется запустить на базе завода «Ставрополь-Авто». В настоящее время ведутся переговоры в части использования территории, которую краевые власти не хотят отдавать под жилищное строительство.

Помощь участникам СВО и восстановление ЛНР

Власти Ставропольского края помогают семьям бойцов СВО и семьям погибших воинов, рассказал Владимир Владимиров. В частности, по его словам, производятся денежные выплаты, оказывается помощь по сбору детей в школу, по их обучению, бесплатному питанию и так далее. «Но самая большая работа — это взрыв добровольчества. У нас сегодня нет ни одного населенного пункта, где бы не плели сети, не делались окопные свечи, стельки — все, что нужно фронту сегодня. Плюс два наших солдатских привала на трассе "Кавказ", которые работают круглосуточно, где солдаты могут остановиться, бесплатно питаться. Это касается тех, кто как выезжает из зоны СВО, так и едет в сторону фронта»,— рассказал губернатор.

Также, по его словам, в региональном Фонде микрофинансирования есть отдельная статья финансирования новых бизнесов для участников СВО. «Очень много вопросов мы закрыли для ребят, которые уходили на СВО и возвращаются со спецоперации, в части наград, в части выплат и так далее. Сейчас нужно их поддержать, потому что на зарплату 50–70 тыс. руб. сложно прийти с зарплаты 200 тыс. руб.»,— отметил глава региона.

Губернатор Ставропольского края рассказал о работе с Луганской народной республикой. По его словам, в крае повышают квалификацию учителя из Антрацитовского района ЛНР. Кроме того, в этом году 656 детей муниципалитета отдохнули на Ставрополье. «В будущем году, я надеюсь, мы достроим водовод, и Антрацит перестанет страдать от постоянного обезвоживания. Продолжим ремонтировать то, что мы ремонтировали. В частности, крышу дома культуры. Планируем, ориентировочно в июле, собрать молодежь для проведения еще одного форума. Строим дороги. Сейчас до Ровеньков дорогу доделали. И то финансирование от 1,5 до 2 млрд руб. на эти цели мы не планируем останавливать. В Антраците продолжим асфальтировать улицы»,— рассказал господин Владимиров.

Дешевая пшеница и свои се­­­ме­­­на

В 2025 году главным сельскохозяйственным достижением Ставропольского края стал урожай зерновых. Аграрии собрали 10,6 млн тонн. Этот показатель стал абсолютным рекордом для региона. При этом, по словам самих аграриев, стоимость зерна почти не меняется при росте стоимости техники и ГСМ. В настоящее время, по подсчетам сельхозпроизводителей, пшеница должна стоить 20–21 руб. за кг, а стоит 14–15 руб.

По словам Владимира Владимирова, с мая этого года обнулена таможенная пошлина, поэтому фактическая цена пшеницы — это ее мировая цена. «Я тоже не согласен с этой ценой и тоже прекрасно понимаю, что ГСМ за последнее время выросли от 7 до 11%, дизельное топливо — на 7%. Спасибо Дмитрию Патрушеву за то, что соглашение с производителями удобрений держится на одном уровне, кроме сложных удобрений, которые растут в цене. Импортная техника подорожала в десятки раз. Но мы заложники рыночной системы, поэтому ищем выход через короткие льготные кредиты. Чтобы заложить урожай 2026 года, мы взяли 41 млрд руб. под ставку от 6 до 8% при нынешней ставке порядка 16%. Это тоже помощь нашим аграриям. Плюс прямая помощь — это 7 млрд руб., которые мы напрямую вложили в АПК. Но я думаю, что все-таки надо будет возвращать аграриям рентабельность ту, которую они заслуживают»,— подчеркнул губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Владимиров заверил журналистов, что власти региона будут настойчиво убеждать владельцев санаториев вкладываться в реконструкцию объектов

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Владимир Владимиров заверил журналистов, что власти региона будут настойчиво убеждать владельцев санаториев вкладываться в реконструкцию объектов

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

В то же время, по словам господина Владимирова, Ставрополье уже продало пшеницу этого урожая на $93 млн. На сегодня краевые власти отмечают, что 98% всходов озимых — в хорошем качестве, что, отмечает губернатор, разительно отличается от прошлого года.

Глава региона также рассказал о трехлетнем контракте с Росгидрометом об использовании авиаборта, который будет вызывать искусственные осадки. «Он будет работать с 15 марта до 1 мая, и я уверен, что и это поможет нам в урожайности. А что касается его сохранности, то сейчас практически каждое хозяйство имеет на своей территории зернохранилище. Ровно под свой урожай»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

Он также коснулся темы импортозамещения в семеноводстве. По его словам, в 2025 году в крае было произведено около 3000 тонн семян. «Каждый год мы в два раза больше используем семян отечественной селекции. Подсолнечник сегодня на 50% отечественной селекции, сахарная свекла — 9% (а начинали мы два года назад с 1,4%), зерно — 100%, при этом на 90% — ставропольская селекция»,— подчеркнул глава региона.

В сфере сельского хозяйства, по словам Владимира Владимирова, продолжается развитие тепличных комплексов. В частности, в Советском муниципальном округе строится 132 га теплиц. Отдельным направлением, отмечает губернатор, стоит вопрос переработки сельскохозяйственной продукции. «Все проекты переработки, которые у нас существуют, мы стимулируем. В частности, сейчас договариваемся с одной из компаний о переработке баранины. Процесс идет сложно, потому что это большой серый рынок. На ближайшем Кавказском инвестиционном форуме мы будем выходить с совместными инициативами для борьбы с этим рынком. Но в итоге — это сотни миллиардов рублей вложений и огромный прибыльный бизнес именно по переработке»,— заключил господин Владимиров.

Владимир Владимиров рассказал, что Ставрополье сегодня становится крупным игроком в части садоводства. Это, по его словам, не только яблоки, черешня, абрикосы, сливы и вишни, но и персики. «Мы сегодня вышли с инициативой по примеру Антрацита — сажать за свой счет сады в школах. Сейчас во всех школах, где формируют агроклассы, формируются такие сады, чтобы стимулировать детей. Вспомните, раньше были личные подсобные хозяйства во всех школах. Сейчас мы занимаемся тем же самым»,— говорит губернатор.

Он отмечает, что в регионе продолжает высаживаться от 600 до 2000 га садов в год. В Невинномысске, по словам губернатора, формируется крупнейший логистический центр по обработке продукции садоводства. Также в регионе до 70% компенсируется закладка садов.

«Через инструменты льготного кредитования мы будем развивать логистику. Сегодня мы кредитуем от 4 до 6%. Это хороший инструмент помощи для нашего бизнеса. Хотелось бы, чтобы к 2029 году все яблоко Ставропольского края перерабатывалось»,— резюмировал глава региона.

Изношенные сети и помощь в «коммуналке»

Владимир Владимиров рассказал, что на сегодняшний день полностью выполнена программа водоснабжения по Минеральным Водам стоимостью порядка 2,5 млрд руб. В следующем году планируется достроить трубопровод на Тамбукан, и практически 90% поселков Предгорного муниципального округа будет обеспечено водой. Останется, по словам губернатора, обеспечить на будущий год водоснабжением поселок Горный. Также ведется работа по обеспечению энергоснабжением населенных пунктов Минераловодской агломерации. В 2027 году, по словам господина Владимирова, будет снят дефицит в энергоснабжении Ессентукской группы.

«Что касается дефицита водоснабжения, то у нас есть партнер, который за собственные деньги будет формировать инфраструктуру, обустраивать Малкинское месторождение воды. Оно фактически на границе с Кабардино-Балкарией, в Кировском муниципальном округе. Планируется протаскивать водоводы в сторону Кавказских Минеральных Вод. Также над водоснабжением на Железноводск и Кисловодск работают еще два наших партнера, один из которых вкладывает 1,6 млрд руб., другой — 2 млрд. В результате мы получим порядка 40 тыс. кубометров воды»,— рассказал губернатор.

Господин Владимиров рассказал о необходимости разбирать виадук в Пятигорске, поскольку он находится в аварийном состоянии, что вызовет логистические сложности. Также, по словам губернатора, планируется построить развязку на въезде в Пятигорск, чтобы ликвидировать очаг аварийности.

«Финансирование по дорожной деятельности составляет порядка 3 млрд руб. собственных средств и 2 млрд руб. — целевых. Бештаугорское шоссе, которое мы превращаем в четырехполосное, достроим в следующем году. В планах — строительство Западного и Северного обходов Кисловодска. Проект уже существует, будем выходить на федеральное финансирование»,— сказал глава региона.

На будущий год власти Ставропольского края запланировали вложить в развитие инфраструктуры 12,8 млрд руб. С компанией «Россети» подписана программа о вложении в энергетическую инфраструктуру 13 млрд руб. до 2030 года. Также имеются трехлетние планы по догазификации и по обновлению газовой инфраструктуры с компанией «Газпром», сообщил господин Владимиров.

Дмитрий Михеенко