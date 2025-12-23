Бастрыкин взял на контроль историю с избиением второклассника в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад по информации об избиении группой подростков ученика второго класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Инцидент произошел на улице рядом с торговым центром на ул. Высоцкого в Новосибирске, говорится в сообщении Telegram-канала «Инцидент Новосибирск». Нападавшим на вид было 15-16 лет.

СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как писал «Ъ-Сибирь», Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области, в результате которого погибли шесть человек.

Михаил Кичанов