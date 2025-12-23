Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин взял на контроль историю с избиением второклассника в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад по информации об избиении группой подростков ученика второго класса.

Фото: пресс-служба президента РФ

Инцидент произошел на улице рядом с торговым центром на ул. Высоцкого в Новосибирске, говорится в сообщении Telegram-канала «Инцидент Новосибирск». Нападавшим на вид было 15-16 лет.

СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как писал «Ъ-Сибирь», Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области, в результате которого погибли шесть человек.

Михаил Кичанов

