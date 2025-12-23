Бастрыкин взял на контроль историю с избиением второклассника в Новосибирске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад по информации об избиении группой подростков ученика второго класса.
Фото: пресс-служба президента РФ
Инцидент произошел на улице рядом с торговым центром на ул. Высоцкого в Новосибирске, говорится в сообщении Telegram-канала «Инцидент Новосибирск». Нападавшим на вид было 15-16 лет.
СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
