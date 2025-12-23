Производство конвейерных цепей «Стальное звено» запущено в Приангарье

В Иркутской области ООО «Компания Белт Трейд» запустило импортозамещающее производство приводных конвейерных цепей. Вложения в проект составили 87 млн руб., из которых 56 млн руб. в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития» предоставил федеральный ФРП, 6,5 млн руб. — ФРП Иркутской области. Проектная мощность запланирована в объеме до 15 тыс. м продукции под брендом «Стальное звено» ежегодно.

«В 2022 году, после ухода с рынка зарубежных компаний, мы приняли решение запустить собственное производство. Благодаря финансированию фондов мы смогли в кратчайшие сроки закупить современное оборудование и освоить технологию», — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Наумов.

В настоящее время предприятием освоено производство 14 типоразмеров цепей и комплектующих к ним (пластин, втулок и пальцев) с полной локализацией (100%) на российском сырье, отмечает пресс-служба ФРП.

ООО «Компания Белт Трейд» зарегистрировано в Иркутской области в январе 2015 года. Предприятие специализируется на производстве подшипников, зубчатых передач и элементов механических приводов. Владеют организацией в равной степени Дмитрий и Алексей Наумовы. В 2024 году выручка общества составила 195,5 млн руб., снизившись на 4% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль сократилась с 37,7 млн руб. до 7,6 млн руб.

Лолита Белова