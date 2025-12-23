На въезде в Сипайлово может появиться высотный жилой комплекс

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территории между улицами Сипайловской, Баязита Бикбая и Маршала Жукова. Документ, разработанный по заказу ООО «Специализированный застройщик "Арт-сити"», опубликован на сайте мэрии.

Планировка квартала в первую очередь предполагает строительство жилого комплекса напротив Кошкиного леса (примерно напротив гипермаркета «Лента»). ЖК будет представлять собой трехсекционный дом на стилобате высотой от 16 до 25 этажей, общая площадь квартир составит 19,2 тыс. кв. м. Также у жилого комплекса будет собственный подземный гараж на 129 машино-мест. Строительство дома запланировано на ближайшие два года.

Во вторую очередь должен быть построен трехэтажный корпус школы №29, за счет этого ее вместимость должна увеличиться до 1,1 тыс. учеников. В этот же период — с 2026-го по 2042 год — планируется надстройка третьего этажа к детскому саду №29 с увеличением вместимости до 411 мест, а также строительство здания районного суда и надземного перехода через Сипайловскую улицу.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре прошлого года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии не смогло провести через общественные обсуждения проект перевода участка на Сипайловской на многоэтажную жилую (высотную) застройку. Большинство участников обсуждений выступило против застройки. Теперь на этом участке планируется разместить здание суда, а жилой комплекс разместится по соседству — на участке, который «Арт-Сити» получил в аренду распоряжением главы Башкирии Радия Хабирова в качестве компенсации за завершение долгостроя в квартале улиц Кирова и Пархоменко.

Идэль Гумеров