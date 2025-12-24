На хребте государства

Регионы СКФО демонстрируют положительную динамику по всем четырем основным показателям социально-экономического развития федеральных округов. Растет объем инвестиций в основной капитал, снижается безработица, увеличивается объем отгруженных товаров и услуг, а также уровень доходов населения. Тем не менее эксперты считают, что своим экономическим прорывом регионы Северного Кавказа обязаны государственному участию, без которого демонстрируемый рост очень быстро перей­дет в регресс.

За девять месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал регионов Северо-Кавказского федерального округа вырос на 16,3% к аналогичному периоду предыдущего года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ. По данным ведомства, рост обеспечивается в первую очередь увеличением объема частных вложений. Также, отмечают в министерстве, численность занятых в СКФО увеличилась на 1,5%, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг — на 5%, реальные денежные доходы населения — на 8,1%.

За январь—сентябрь текущего года курорты СКФО посетили 1,68 млн человек, что больше, чем в прошлом году. В частности, как отмечают в Минэкономразвития России, рост турпотока обеспечен запуском в марте этого года нового курорта «Мамисон» в Северной Осетии — Алании, развитием курортов «Эльбрус», «Ведучи» и «Архыз». Также началось строительство первого морского курорта в Республике Дагестан — Каспийского прибрежного кластера.

Количество созданных рабочих мест в рамках инвестпроектов в СКФО достигло 6,9 тыс., что на 1,4 тыс. больше, чем годом ранее. «Рост обеспечен развитием сервисных услуг, появлением новых производств и увеличением числа предприятий, работающих на туристских территориях. Устойчивый рынок труда формирует условия для развития предпринимательства и появления новых сервисов в регионах округа»,— отмечают в министерстве.

Частные инвестиции в проекты Программы соц­экономразвития округа составили 5,45 млрд руб., а до конца года планируется привлечь еще порядка 5,8 млрд руб. — в первую очередь за счет проектов, реализуемых инвесторами в особых экономических зонах в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике и Республике Северная Осетия — Алания.

Как отмечают в Министерстве экономического развития РФ, за девять месяцев 2025 года в СКФО в эксплуатацию введены 52 объекта капстроительства, в том числе три объекта образования, восемь — здравоохранения, семь — мелиорации, два — культуры, три — транспортной инфраструктуры, один объект коммунальной инфраструктуры, один полигон ТКО, а также 27 объектов жилищного строительства. В ведомстве отмечают, что собираемость платежей за коммунальные услуги в регионах округа составляет не менее 90%.

«Регионы Северного Кавказа демонстрируют устойчивый рост — в туризме, занятости и развитии инфраструктуры. Важно сохранять текущий темп и продолжать совместную работу над ключевыми проектами — от инфраструктуры до развития туристских территорий. Скоординирированные действия регионов и министерства создают основу для новых инициатив, инвестиций и рабочих мест в округе»,— прокомментировал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Государство в роли катализатора

Экономический подъем регионов Северного Кавказа в 2025 году формируется за счет сочетания притока частного капитала, ускорения инвестиций в основной капитал и расширения туристической инфраструктуры, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, рост объема вложений на 16,3% отражает интерес бизнеса и поддержку со стороны государства.

«Государство здесь играет роль катализатора: через инфраструктурные проекты, субсидии и поддержку туристических кластеров оно снижает стартовые риски и формирует основу для долгосрочного развития. Вместе с тем значительная часть роста пока объясняется бюджетными вливаниями, которые поддерживают спрос и занятость, но требуют постепенной передачи инициативы частному сектору»,— говорит господин Кабаков.

Директор Ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» (кандидат политических наук, доцент РАНХиГС) Дмитрий Лисицын уверен, что экономический рост регионов СКФО — результат системной работы, тесной связки и совместных усилий федеральной и региональных властей. Ключевым фактором роста, по его словам, стали реализация прорывных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций до 1,9 трлн руб. до 2030 года и действие комплексной госпрограммы развития СКФО до 2030 года. «Рост частных инвестиций на 5,45 млрд руб. за девять месяцев 2025 года — прямое следствие этих усилий»,— говорит эксперт.

По мнению гендиректора ГК «Самсон» Кристины Захарченко, основа экономики СКФО — это традиционно аграрный сектор и туристическая отрасль. Эксперт отмечает, что оба сектора в настоящее время являются стратегически важными для России и входят в систему национальных приоритетов федеральных органов власти.

«Государственная поддержка, безусловно, играет ключевую роль для дальнейшего наращивания экономического потенциала региона. Например, объем средств, выданных в регионе за девять месяцев 2025 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", составил 10,3 млрд руб.»,— говорит госпожа Захарченко.

В то же время замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», политолог Татьяна Косачева считает, что конкурентное преимущество регионов СКФО — в климате. Он, по мнению эксперта, снижает кадровые риски — регионы меньше сталкиваются с сезонным оттоком рабочей силы и могут развивать круглогодичные виды деятельности.

«Одновременно климатический и природный потенциал превращают туризм и сервис в значимые драйверы региональных бюджетов, обеспечивая устойчивый поток частных и корпоративных инвестиций. При этом ключевой вклад в текущий рост обеспечивает государственный сектор. Прежде всего отмечу вклад в развитие малого и среднего бизнеса и модернизацию инфраструктуры»,— говорит политолог.

Только за три квартала 2025 года представители малого и среднего бизнеса СКФО получили свыше 31 млрд руб. в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Эти ресурсы, по мнению госпожи Косачевой, позволяют предпринимателям масштабировать деятельность — строить гостиницы и санатории, запускать новые производства, расширять экспортно ориентированные проекты. Рост деловой активности, в свою очередь, усиливает налоговую базу регионов и повышает их финансовую устойчивость.

Исполнительный директор офиса «Краснодар» УК «Альфа-Капитал» Александр Кайсин считает, что прежде всего импульс экономическому развитию СКФО задали федеральные инвестиции и нацпроекты. Новые дороги и коммунальная инфраструктура, модернизация социальных объектов, программы поддержки МСП создали, по словам эксперта, базу для перезапуска строительного комплекса, подтянули смежные отрасли и сформировали «подушку» для частных вложений. Дополнительным фактором, отмечает господин Кайсин, стало восстановление реальных доходов населения (+8,1%), что быстро отразилось на локальном сервисе и торговле.

«На этом фоне начал активнее возвращаться частный капитал. Инфраструктурные обновления и рост внутреннего туризма стимулировали бизнес инвестировать в гостиничную недвижимость, общепит, транспорт, складскую и "холодовую" логистику, переработку АПК. Переориентация межрегиональных потоков усилила этот тренд: часть компаний переносит производственные и сервисные звенья на юг, где проще логистика, на Каспий и в Закавказье.

Значимым мультипликатором стал и туризм. Поток в 1,68 млн человек приносит выручку не только гостиницам, но и общепиту, ритейлу, транспорту, бытовым сервисам. К тому же турпроектам проще привлекать финансирование из-за понятной бизнес-модели, короткой окупаемости в удачных локациях и доступных мер поддержки — от КРТ до льготных кредитов и субсидий на инженерную инфраструктуру»,— комментирует представитель «Альфа-Капитала».

Что мешает Кавказу развиваться?

Несмотря на демонстрируемый прогресс, в СКФО существуют достаточно серьезные проблемы, без решения которых рост рано или поздно замедлится, считает Дмитрий Лисицын. По его словам, федеральный округ по-прежнему отстает по ключевым показателям от среднероссийских, в частности, по уровню инвестиций в основной капитал и объему ВРП на душу населения.

«Высокая дотационность региональных бюджетов и значительный уровень долга в каждом из них серьезно ограничивают самостоятельность. Плюс кадровый и инфраструктурный дефицит. Так, например, флагманская туристическая отрасль испытывает острую нехватку современных отелей категории четыре и пять "звезд" и квалифицированного персонала. Не стоит сбрасывать со счетов и достаточно неоднозначную этнополитическую ситуацию в отдельных регионах, что также влияет на снижение инвестиционной привлекательности округа»,— рассказывает господин Лисицын.

Ярослав Кабаков считает, что слабая транспортная и логистическая инфраструктура, высокая сезонность туризма, природные риски, дефицит квалифицированных кадров и административные барьеры мешают быстро превратить текущий рост в устойчивую долгосрочную траекторию.

Александр Кайсин в числе сдерживающих экономическое развитие регионов Северного Кавказа факторов называет институционные риски (административные барьеры по земле, длительные согласования, слабое правоприменение — увеличивают транзакционные издержки и повышают требования инвесторов к доходности) и инфраструктурные ограничения (узкие места на автодорогах и горных перевалах, дефицит инженерных мощностей в ряде агломераций, изношенные сети, сезонные ограничения работы аэропортов).

«Экономика региона по-прежнему зависит от бюджетных трансфертов, а туризм создает пиковую сезонность. Наконец, кадровый дефицит — от квалифицированных специалистов до управленцев среднего звена — снижает возможности масштабирования.

В сумме это означает, что рост реален, но опирается главным образом на госспрос и несколько "якорей": туризм, строительство и агропром. Для поддержания темпа необходимы расширенный частный инвестиционный цикл и снижение институциональных барьеров»,— говорит эксперт.

По словам Татьяны Косачевой, наиболее чувствительна для регионов СКФО — консервативная модель экономического поведения. Речь, по ее словам, идет о недостаточном развитии научно-технологического сектора. «Для формирования современной инновационной экосистемы регионам требуется модернизация материально-технической базы вузов, создание лабораторий и исследовательских центров, повышение квалификации специалистов, а также интеграция университетов с технологичными компаниями»,— говорит замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог».

Помимо нехватки квалифицированных кадров и недостаточно развитой инфраструктуры в области энергетики, водоснабжения и транспорта, Кристина Захарченко называет важным тормозящим экономику фактором — высокую стоимость кредитных средств.

Направления на перспективу

Наиболее перспективные направления в экономическом развитии регионов Северного Кавказа, по мнению Ярослава Кабакова,— комплексное развитие туристических кластеров, агропереработка, локальные энергетические проекты, расширение сервиса и инфраструктуры размещения, логистические центры и цифровые сервисы, которые повышают добавленную стоимость турпотока. Частный капитал, по словам эксперта, уже ориентируется на эти сферы, что подтверждает планируемый объем инвестиций свыше 11 млрд руб. до конца года.

Татьяна Косачева также считает, что наиболее значительный интерес инвесторов в СКФО сегодня приходится на туристско-рекреационный сектор, что, по ее мнению, отражает объективную ресурсную базу округа. «Но инвестиционная активность варьируется в зависимости от региональной специализации и управленческих приоритетов элит. Так, в Ставропольском крае ключевым направлением остается агропромышленный комплекс, в Чеченской Республике — инфраструктурное строительство и жилищный фонд, в Дагестане — промышленное производство»,— говорит политолог.

По мнению Дмитрия Лисицына, экономический потенциал СКФО будет реализован полностью при одном условии — диверсификации. Он также считает точками роста экономики округа туризм, агропромышленный комплекс, который сегодня испытывает острую нехватку мощностей по глубокой переработке сельхозпродукции, и промышленность.

Кристина Захарченко уверена, что будущее экономики СКФО — за развитием горнолыжного и лечебно-оздоровительного туризма. Она, в частности, упоминает реализацию Стратегии развития туризма до 2035 года, предусматривающую модернизацию инфраструктуры, развитие профобразования и продвижение всесезонных видов туризма, таких как этнографический, событийный и гастрономический. «Их постепенное решение органично приведет к росту инвестиционной активности, открытию новых и современных коллективных средств размещения, "успокаиванию" активного роста цен на услуги, увеличению турпотока и сглаживанию резкой сезонности»,— говорит руководитель ГК «Самсон».

Александр Кайсин добавляет, что в числе наиболее перспективных отраслей экономики СКФО — АПК и переработка. По словам эксперта, региональные компетенции в садоводстве, виноградарстве, виноделии, тепличных овощах, мясопереработке, халяль-продукции и глубокой переработке молока позволяют формировать цепочки с высокой добавленной стоимостью, а коммерческий потенциал усиливается грамотным брендингом, упаковкой и логистикой «последней мили».

«Махачкалинский порт становится воротами в Иран и Центральную Азию. Ставропольский край и Дагестан рассматриваются под сухие порты и распределительные центры. Растет спрос на рефрижераторные мощности и мультимодальные сервисы для коридора "Север — Юг". Геоэкономическая конъюнктура работает на регион, укрепляя грузопотоки»,— говорит эксперт.

Также в числе перспективных отраслей господин Кайсин называет производство стройматериалов, локальную индустрию и энергетику. Спрос на строительные материалы, по его словам, формируется инфраструктурными стройками и активным жилищным строительством в курортных зонах, а в энергетике востребована локальная модернизация — малые ГЭС, распределенная генерация, энергосервис для сетей, гостиничного сегмента и АПК. Такие проекты, считает эксперт, экономически оправданы в зонах с ограничениями сетей и стимулирующими тарифами.

Рост, где быстрые

деньги Инвесторы осторожно смотрят на капиталоемкие отрасли экономики с длительным сроком окупаемости, констатирует Ярослав Кабаков. Это, по его словам, машиностроение, металлургия, а также крупная химия, где требуется развитая логистика, стабильная институциональная среда и большой кадровый потенциал.

Татьяна Косачева видит причины недоразвитости наукоемких отраслей экономики СКФО в недостаточной инфраструктурной базе, ограниченном наборе региональных стимулов, отсутствии крупных технологических центров притяжения и как следствие — относительно длительном горизонте окупаемости инвестиций.

В то же время, по словам Дмитрия Лисицына, в СКФО есть предприятия не просто европейского, а мирового уровня. «Мощнейший кадровый потенциал, с помощью которого можно создавать предприятия по производству радиоэлектроники, станков, самолетов, вертолетов и автомобилей. Но слабая логистика, дефицит современной инфраструктуры, высокая цена входа — это те факторы, которые делают такие проекты менее конкурентными по сравнению с другими регионами»,— констатирует доцент РАНХиГС.

Кристина Захарченко считает, что развитие туризма тормозят устаревшая инженерная инфраструктура, слабая транспортная доступность в горных районах, острая нехватка квалифицированных кадров индустрии гостеприимства, нехватка качественных средств размещения и ярко выраженная сезонность функционирования. «Последние две причины в целом могут решаться за счет бизнеса, повышенной инвестиционной и деловой активности предпринимателей, в которой нет дефицита в туристической отрасли. Однако первый блок проблем, условно имеющих внешнее влияние на отрасль, не может быть преодолен бизнесом, необходимо более активное участие государства. Эти системные проблемы требуют соответствующих полномочий, большого объема низкорентабельных инвестиций, чего бизнес не имеет в текущих макроэкономических реалиях»,— говорит госпожа Захарченко.

Александр Кайсин говорит, что крупные горные разработки и объекты в спорных природоохранных зонах СКФО осложнены на сегодняшний день длительными согласованиями, верхний ценовой сегмент ритейла и девелопмента — ограничен узкой платежеспособной базой, а энергосетевые проекты в чистом виде — малоокупаемы без RAB-подхода и гарантий подключений. «Поэтому здесь преобладают ГЧП и инфраструктурные облигации. В целом "быстрые" деньги сосредоточены в туризме и сопутствующем сервисе, более устойчивые — в переработке АПК и каспийской логистике, а долгосрочные — в энергоэффективности и стройматериалах. Риск-премия снижается там, где есть якорный спрос и институциональная поддержка»,— резюмирует Александр Кайсин.

Дмитрий Михеенко