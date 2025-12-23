УФАС нашло нарушения в закупках павловского перевозчика

Управление ФАС по Нижегородской области признало организацию, которая осуществляет перевозку пассажиров в Павловском округе, нарушившей антимонопольное законодательство. Всего у предприятия выявили пять нарушений, сообщили в пресс-службе УФАС 23 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В положении о закупках предприятия есть основания для проведения у единственного поставщика вне зависимости от наличия конкурентного рынка. Данные действия необоснованно ограничивают конкуренцию и не позволяют эффективно расходовать средства, говорится в пресс-релизе ведомства.

Организации предписали изменить положение о закупках. Название предприятия УФАС не приводит.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре администрация Павловского округа провела аукцион по продаже 25% акций АО «Павловское пассажирское автотранспортное предприятие». Победителем стало ООО «Спецзастройщик "Павловский берег"».

Галина Шамберина