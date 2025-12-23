ФСБ задержала в пяти регионах организаторов нелегальной миграции

В пяти российских регионах задержаны организаторы нелегальной миграции, легализовавшие более 2 тыс. иностранцев. Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции организованной группой (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным правоохранительных органов, с 2024 года преступники легализовали граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Им оформляли фиктивные приглашения для въезда в Россию по деловым визам. Среди клиентов также были представители национальных диаспор. Доход злоумышленников составил не менее 500 млн руб.

Предварительно установлено, что с 2024 года злоумышленники обеспечивали незаконный въезд и пребывание на территории России граждан государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «От имени подконтрольных коммерческих организаций они сообщали в подразделения по вопросам миграции ложные сведения о цели визита иностранцев. Кроме того, им оформляли приглашения для привлечения к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов в нарушение установленного порядка. При этом приглашающая сторона предусмотренные законодательством обязанности не выполняла, что позволяло иностранцам бесконтрольно перемещаться по России либо использовать ее для транзита в европейские государства»,— добавила госпожа Волк.

Задержаны организатор и 20 участников группы, они арестованы. В Ивановской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской областях и Пермском крае проведено 65 обысков, допрошено более 100 «участников и свидетелей противоправной деятельности». Были изъяты «значительный объем» поддельных миграционных документов, компьютеры, офисная техника и электронные носители.

В отношении задержанных следователями ГСУ ГУ МВД по Ростовской области возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Срок легализации мигрантов, установленный указом президента Владимира Путина, истек 10 сентября. До этой даты нелегально находящимся в России иностранцам предлагалось «урегулировать» свой правовой статус или покинуть страну. В МВД оценивали число нелегалов в 670 тыс. человек.