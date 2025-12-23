Экс-директору копейской фабрики кормов ужесточили наказание за мошенничество

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему директору ООО «Фабрика „Зоокорм“» Андрею Родину, обвиняемому в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вместо условного срока ему назначили реальное лишение свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2022-2024 годах Андрей Родин составлял фиктивные акты выполненных работ по консультированию в сфере изготовления сухих кормов для домашних животных. Далее он передавал документы в бухгалтерию компании. В итоге на предоставленный Родиным счет было перечислено 820,5 тыс. руб.

В октябре Копейский городской суд приговорил фигуранта к условному лишению свободы на три года шесть месяцев с испытательным сроком четыре года. Кроме того, суд частично удовлетворил требования фабрики о взыскании с Андрея Родина 820,5 тыс. руб. материального ущерба.

Прокуратура не согласилась с постановлением, указывая на чрезмерную мягкость наказания и отсутствие возмещения ущерба. Облсуд встал на сторону ведомства и заменил условный срок на реальный. Отбывать его экс-директор компании будет в колонии общего режима. Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Виталина Ярховска