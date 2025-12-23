Новая поликлиника Сарапула приняла первые 400 пациентов

В первый день работы новой сарапульской поликлиники врачи обслужили 423 пациента. Для 135 человек были проведены также гематологические, биохимические и общеклинические исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«В поликлинике открыты отделения лучевой терапии и реабилитации, инфекционное отделение, кабинет эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, центр оказания амбулаторной онкологической помощи. В арсенале учреждения имеются аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, рентгеновского исследования, флюорографии и маммографии»,— говорится в сообщении. Впервые в республике там был установлен денситометр — прибор, измеряющий плотность костной ткани.

Напомним, 16 декабря в Сарапуле была открыта новая четырехэтажная поликлиника. В мероприятии по ВКС также участвовали зампредседателя РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Площадь медучреждения составила 7,9 тыс. кв. м. Больница рассчитана на 500 пациентов в смену и обслуживает 12 терапевтических участков, охватывая более 23 тыс. жителей Сарапула.