Татьяна Голикова и Михаил Мурашко открыли по ВКС поликлинику в Сарапуле

В Сарапуле открыли новую четырехэтажную поликлинику, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. К мероприятию по ВКС подключились зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Сегодня в режиме ВКС мы открываем новые учреждения здравоохранения в четырех регионах нашей страны. Это еще один вклад в достижение национальной цели “сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи”»,— сказала госпожа Голикова. По ее словам, Удмуртия за последние годы переломила негативные тенденции в кадровом обеспечении отрасли и вышла в положительный кадровый баланс.

Площадь объекта — 7,9 тыс. кв. м. Здание также оборудовано центром амбулаторной онкологической помощи, кабинетами узких специалистов, малой операционной, отделением медицинской профилактики, клинико-диагностической лаборатория. Поликлиника обслуживает 12 терапевтических участков охватом более 23 тыс. жителей Сарапула. Больница рассчитана на 500 посещений в смену, прием пациентов начнется 22 декабря.

«Здесь заработало новое отделение, оснащенное самым современным оборудованием. Некоторые из аппаратов — единственные в регионе,— сказал господин Бречалов.— Всем этим оборудованием смогут пользоваться не только жители Сарапула, но и соседних районов — больше 80 тыс. человек. Они будут своевременно проходить диагностику, а значит раньше выявлять заболевания и раньше начинать лечение».

Напомним, строительство поликлиники началось в 2023 году. Сдать объект планировалось в начале 2025 года, однако в августе 2024 года сроки сдвинули из-за предложений по изменению проекта, отсутствия некоторых материалов и оборудования из-за санкций. По словам министра строительства Михаила Баранова, разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию было получено в августе 2025 года. Цена контракта составила около 830 млн руб.