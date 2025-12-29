Машины уехали в минус

Ситуация на российском авторынке в течение 2025 года менялась кардинальным образом: от низкого спроса и затоваривания в его первой половине до резкого роста продаж на фоне изменения расчета утилизационного сбора во второй. Итоговый результат, скорее всего, будет ниже изначальных прогнозов — предварительно падение продаж составит 17% по сравнению с прошлым годом.

Рынок новых легковых автомобилей в 2025 году, вероятно, достигнет 1,3 млн штук, прогнозируют опрошенные «Ъ-Review» участники отрасли. Это на 9% ниже изначального базового сценария «Автостата», предполагающего продажи на уровне 1,43 млн машин, и на 17% меньше результатов прошлого года. По итогам января—ноября, следует из данных агентства, реализация автомобилей упала почти на 18% год к году, составив 1,19 млн новых машин. В лидерах продаж — модели Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.

Вторичный рынок, традиционно более инертный в силу своих объемов, предположительно достигнет 6,25 млн автомобилей, рассказали «Ъ-Review» дилеры. За 11 месяцев, согласно данным «Автостата», продажи автомобилей с пробегом продемонстрировали небольшую положительную динамику — рост год к году на 2,7%, а самыми популярными моделями стали Lada 2107, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Рынок бьет ключом

Для российского авторынка год начался с падения покупательского спроса на фоне высокой ставки ЦБ (и как следствие, очень дорогих кредитов) и рекордных по своим объемам стоков. С октября 2024 года по июнь текущего ставка ЦБ находилась на уровне 21%. Как следствие — население заняло «сберегательную позицию», предпочитая хранить деньги на депозитах, что существенно сдерживало спрос на авторынке, единогласны эксперты. «Количество выданных автокредитов уменьшилось почти в два раза, а объем средств снизился более чем на 40%. Это связано с высокими ставками, ужесточением регуляторных требований к выдаче займов и общим пересмотром цен на автомобили»,— отмечает коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

Собеседник «Ъ-Review» отмечает, что высокие ставки сильнее сказались на вторичном авторынке: на новые машины производители предлагали программы субсидирования, что делало кредиты доступнее. Согласно исследованию Frank RG, на 1 декабря 2025 года средняя ставка по автокредитам на покупку новых автомобилей составила 11,6% годовых, машин с пробегом — 22,9%. Впрочем, доля автокредитов на подержанные машины традиционно ниже: чаще их приобретают за наличные.

Несмотря на планомерное снижение ключевой ставки (в конце декабря 2025 года — 16%), она все еще находится на высоком уровне, сдерживающем активность потенциальных покупателей, считают опрошенные «Ъ-Review» дилеры.

Импульс к восстановлению спроса, отмечают эксперты, может дать ключевая ставка ниже 12%.

Впрочем, падение авторынка в первой половине года было обусловлено не только уровнем ключевой ставки ЦБ, но и высоким спросом на машины в 2024 году. Тогда, согласно «Автостату», их продажи выросли на 48%, до 1,57 млн штук. «Четыре года не хватало машин, и это был первый год, когда рынок наполнился большим объемом»,— комментировал результаты гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Как следствие, вкупе с очередной индексацией утильсбора в начале 2025 года произошло охлаждение авторынка.

Дополнительным фактором снижения продаж в начале года стали слухи о возможном возвращении ушедших брендов, напоминает гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. Тогда, отмечает топ-менеджер, покупатели заняли выжидательную позицию, что было заметно во всех сегментах. «Важно подчеркнуть: эти ожидания не имеют под собой реальных оснований»,— уточняет госпожа Виноградова.

Автомобили впрок

Второй фактор, негативно повлиявший на авторынок,— переизбыток автомобилей, на которые просто не было спроса. По оценкам экспертов, запасы новых легковых автомобилей — в основном китайских марок — в январе достигали 300 тыс. Весной стоки увеличились до 500–700 тыс. машин. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, изначально затоваривание началось из-за того, что китайские автоконцерны своевременно недооценили серьезный фактор снижения спроса — рост ставки ЦБ, тогда как большой объем поставок, учитывая всю сложность логистики, уже было не остановить «по щелчку пальцев».

Значительный объем машин из Китая был привезен в преддверии ежегодной индексации утильсбора, напоминают собеседники «Ъ-Review».

По мнению экспертов, затоваривание произошло из-за нереалистичных ожиданий и планов китайских производителей на российский рынок.

«Когда курс был “за 100” и ходили разговоры, что к весне может быть ”за 120”, и импортеры, и мастера параллельного импорта стали активно заполнять склады. И к началу 2025 года в России оказались сотни тысяч машин, на которых еще надо было найти покупателей. А рубль между тем укрепился»,— рассказывает операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Автомобили из новых партий, в первую очередь ввезенные по параллельному импорту, оказались существенно дешевле прошлогодних — этот навес из нереализованных машин сильно давил на рынок и летом скидки достигали невиданных по меркам прежних лет масштабов, поясняет топ-менеджер. По данным «Ъ-Review», на пике они доходили почти до 1 млн руб.

Время дисконтов

В условиях дефицита спроса и переизбытка предложения сложилась устойчивая практика с дисконтированием стоимости конечной сделки для покупателя, подтверждает госпожа Виноградова. «Рынок активно пытался оживить спрос путем больших скидок, субсидий и поддержки»,— отмечает она.

Средняя цена сделки, продолжает госпожа Виноградова, снижалась по всему рынку. «Это прямая логика рыночной экономики: при избытке предложения цена двигается в сторону покупателя»,— рассказывает топ-менеджер.

Значительную роль сыграл и избыток брендов — более 60 китайских марок на рынке создавали сильную конкуренцию и нагрузку на дилерскую сеть, отмечают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В результате, продолжают в РОАД, более 100 дилерских центров пришлось закрыть, хотя часть их мест заняли новые игроки.

Тренд на снижение цен, отмечают эксперты, реализовывался именно через дисконты: автопроизводители не корректировали прайс-листы, а давали точечные скидки на модели (для наименее популярных моделей дисконт был больше).

По мере стабилизации стока история со скидками сошла на нет. К октябрю программы поддержки на авторынке сократили более 70% производителей (см. “Ъ” от 30 сентября).

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по итогам января—октября, по данным «Автостата», составила 3,23 млн руб. (рост на 3,5% год к году).

Утильсбор спроса

Во второй половине года ситуация с низким спросом стала кардинально меняться — этому способствовали анонсированные в сентябре Минпромторгом новые правила расчета утилизационного сбора, отмечают опрошенные «Ъ-Review» участники отрасли.

Нововведения вступили в силу 1 декабря — теперь кроме объема и года выпуска машины на размер пошлины влияет мощность. Изменения также коснулись физлиц, ввозящих машины для личного пользования: для них льготные коэффициенты (3,4 тыс. руб. и 5,2 тыс. руб. на новые и подержанные машины соответственно) стали действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил. Сильнее всего, по данным «Ъ-Review», новые требования затронули электрические и гибридные машины.

Официально лоббистом новых правил выступала ассоциация «Объединение автопроизводителей России» — расчет утильсбора на основании одного показателя (объема двигателя) для электромобилей, гибридов и машин с турбодвигателями потерял актуальность, поясняли там. Корректировка механизма расчета, по мнению ассоциации, была необходима и для пресечения серого бизнеса, когда физлицами для коммерческой продажи привозились дорогостоящие автомобили с небольшим объемом турбодвигателя и электрическими, гибридными силовыми установками.

Граждане, ожидая роста цен, торопились приобрести автомобиль до вступления нововведений в силу (сначала срок был 1 ноября, но сместился на 1 декабря), что привело к рекордным за текущий год продажам новых машин в октябре (по данным «Автостата», 165,7 тыс. штук), а также к отмене большинства скидочных программ и дефициту автомобилей по многим маркам, добавляет гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Также спрос под конец года подогревали предстоящая с 1 января 2026 года индексация утильсбора и повышение НДС, добавляет директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Китайская доля

По данным «Автостата», доля машин китайских марок на первичном авторынке по итогам января—ноября составила 53%. Там прогнозируют, что на таком уровне она останется и по итогам 2025 года. По словам руководителя продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артема Хомутинникова, если в 2024 году покупатели зачастую приходили на платформу с общим запросом на автомобиль какой-либо китайской марки, то сейчас они все чаще формулируют точные требования, называя конкретную модель, комплектацию и даже технические параметры. «Это свидетельствует о завершении этапа первичного знакомства с новыми брендами и переходе к осознанному выбору, как это происходило ранее с корейскими и японскими марками»,— отмечает он.

Пять из десяти брендов—лидеров по продажам за 11 месяцев — марки из КНР: Haval, Geely, Changan, Chery и Jetour.

Три бренда «условно не китайские» — Belgee (автомобили Geely белорусской сборки), Tenet (де-факто машины Chery, выпускаемые «АГР Холдингом» на бывшем заводе Volkswagen в Калуге) и Solaris (автомобили Hyundai и Kia, которые «АГР Холдинг» производит на экс-заводе Hyundai в Санкт-Петербурге). Также в число самых продаваемых брендов вошли японская Toyota и абсолютный лидер рынка Lada.

При этом, по данным «Газпромбанк Автолизинга», растет доля китайских легковых машин российской сборки. По итогам октября доля таких автомобилей в структуре продаж китайского автопрома достигла 43%, по итогам сентября — 41%, а год назад — 21%. К декабрю показатель, вероятно, достигнет 50%, считают в компании.

Технический рост

Большинство опрошенных «Ъ-Review» дилеров прогнозируют продажи новых легковых автомобилей в 2026 году на уровне 2025 года, то есть в объеме примерно 1,3 млн штук. «Календаризация продаж также будет похожей: просадка в начале года и рост во второй половине»,— считает господин Терлюкевич. В «Рольфе» ожидают «скорее технического, а не рыночного» роста — до 1,35–1,4 млн новых автомобилей. При более благоприятном сценарии — если произойдет снижение ключевой ставки до 12–13% и повысится доступность автокредитов — рынок может увеличиться до 1,4–1,5 млн автомобилей, полагает Илья Петров. В свою очередь, рынок легковых автомобилей с пробегом в 2026 году, вероятно, также останется на уровне текущего или вырастет в пределах 5%, добавляют опрошенные «Ъ-Review» участники рынка.

Наталия Мирошниченко