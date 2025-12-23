СК довел до суда второе дело главы стройфирмы «Сибиряк» Владимира Егорова

Красноярское управление Следственного комитета завершило расследование дела учредителя строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова и экс-руководителя управления капстроительства города Александра Мещерякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

По данным следственного ведомства, в 2022-2023 годах в рамках выполнения контракта при строительстве автомобильной развязки на Северном шоссе бизнесмен завысил стоимость балок пролетного строения и обеспечил внесение соответствующих сведений в проектную документацию. Тогдашний руководитель управления капстроительства согласовал представленные документы. Ущерб городскому бюджету, из которого финансировался проект, составил свыше 138 млн руб.

Кроме того, главу «Сибиряка» обвинили в махинациях при возведении 14 панельных пятиэтажек в микрорайоне «Юбилейный» в Лесосибирске. Якобы застройщик использовал песчано-гравийную смесь более низкого качества и существенно отличающуюся по цене. Эта схема принесла ему 168 млн руб.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следствия на имущество Владимира Егорова наложен арест в размере более 300 млн руб.

Это второе уголовное дело в отношении предпринимателя. В первом деле идет речь о предполагаемом хищении почти четверти миллиарда рублей при строительстве школы в Иланском районе, оно находится на рассмотрении суда.

Илья Николаев