В ноябре в Казани число сделок с жильем снизилось на 8,9%

В ноябре 2025 года в Казани было зарегистрировано 943 сделки по покупке жилья. По сравнению с октябрем показатель снизился на 8,9%, следует из данных газеты «Коммерсантъ».

При этом в годовом выражении рынок показал рост — количество сделок оказалось на 47,6% выше, чем в ноябре 2024 года.

По количеству сделок столица Татарстана заняла 8-е место среди городов-миллионников, уступив Москве, где зарегистрировано 7,9 тыс. сделок, Санкт-Петербургу (3,4 тыс.), Екатеринбургу (2,9 тыс.), Ростову-на-Дону (2,3 тыс.), Краснодару (2,1 тыс.), Новосибирску (1,4 тыс.) и Уфе (1,3 тыс.).

В целом в городах-миллионниках России в ноябре было заключено 27,5 тыс. сделок, что на 7,4% больше, чем месяцем ранее, и на 38,4% чем в 2024 году.

