Количество сделок по покупке жилья в городах-миллионниках в ноябре 2025 года

Город Количество сделок Изменение за месяц (%) Изменение год к году (%)
Москва 7919 7,8 13,3
Санкт-Петербург 3432 -0,6 15,2
Екатеринбург 2931 11,7 63,9
Ростов-на-Дону 2334 14,3 124,9
Краснодар 2147 16,7 19,1
Новосибирск 1433 18,7 67
Уфа 1289 -0,9 70,5
Казань 943 -8,9 47,6
Нижний Новгород 908 29,3 105,9
Пермь 889 -0,9 84,1
Воронеж 857 -8,6 34,1
Красноярск 597 -4,3 103,1
Самара 597 48,9 68,2
Волгоград 537 -13,4 58,4
Челябинск 376 37,7 3
Омск 330 -0,3 175
Города-миллионники в целом 27519 7,4 38,4

Источник: «Пульс продаж новостроек».

