Количество сделок по покупке жилья в городах-миллионниках в ноябре 2025 года

|
|Город
|Количество сделок
|Изменение за месяц (%)
|Изменение год к году (%)
|Москва
|7919
|7,8
|13,3
|Санкт-Петербург
|3432
|-0,6
|15,2
|Екатеринбург
|2931
|11,7
|63,9
|Ростов-на-Дону
|2334
|14,3
|124,9
|Краснодар
|2147
|16,7
|19,1
|Новосибирск
|1433
|18,7
|67
|Уфа
|1289
|-0,9
|70,5
|Казань
|943
|-8,9
|47,6
|Нижний Новгород
|908
|29,3
|105,9
|Пермь
|889
|-0,9
|84,1
|Воронеж
|857
|-8,6
|34,1
|Красноярск
|597
|-4,3
|103,1
|Самара
|597
|48,9
|68,2
|Волгоград
|537
|-13,4
|58,4
|Челябинск
|376
|37,7
|3
|Омск
|330
|-0,3
|175
|Города-миллионники в целом
|27519
|7,4
|38,4