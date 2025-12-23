Количество сделок по покупке жилья в городах-миллионниках в ноябре 2025 года

Город Количество сделок Изменение за месяц (%) Изменение год к году (%) Москва 7919 7,8 13,3 Санкт-Петербург 3432 -0,6 15,2 Екатеринбург 2931 11,7 63,9 Ростов-на-Дону 2334 14,3 124,9 Краснодар 2147 16,7 19,1 Новосибирск 1433 18,7 67 Уфа 1289 -0,9 70,5 Казань 943 -8,9 47,6 Нижний Новгород 908 29,3 105,9 Пермь 889 -0,9 84,1 Воронеж 857 -8,6 34,1 Красноярск 597 -4,3 103,1 Самара 597 48,9 68,2 Волгоград 537 -13,4 58,4 Челябинск 376 37,7 3 Омск 330 -0,3 175 Города-миллионники в целом 27519 7,4 38,4