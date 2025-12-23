США построят «самые мощные в мире» военные корабли нового класса «Трамп»

ВМС США создадут новый класс военных кораблей — «Трамп», заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. На мероприятии в президентской резиденции присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр ВМС Джон Фелан и министр обороны Пит Хегсет.

По словам господина Трампа, пока планируется построить два линкора, сообщает Reuters. Они должны стать больше, быстрее и «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников. Президент добавил, что новые корабли будут основой «золотого флота», создаваемого для укрепления военно-морского превосходства США.

Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). Сейчас корабль на стадии проектирования. По словам Дональда Трампа, новые линкоры будут нести гиперзвуковое оружие.

Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США. «Нам нужны крупные боевые корабли, и линкоры класса «Трамп» отвечают этому требованию», — заявил адмирал Дэрил Кодл, начальник штаба Военно-морских операций ВМС США.