WSJ: Трамп планирует создать «Золотой флот» США

Президент США Дональд Трамп хочет полностью обновить военный флот. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представители ВМС окрестили проект «Золотым флотом» по аналогии с другими инициативами господина Трампа, такими как «Золотая карта» и «Золотой купол». Дональд Трамп и его администрация уже ведут переговоры с ВМС США о замене нынешнего состава военных кораблей новым, способным противостоять угрозам со стороны Китая и другим потенциальным опасностям.

Обновленный флот будет включать крупные боевые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами, а также корабли меньшего класса, в том числе корветы. Кроме того, идут переговоры о строительстве тяжелобронированного корабля нового поколения. Его планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами.

В рамках концепции «Золотого флота» США хотят создать группировку из 280-300 кораблей с экипажами и большим количеством беспилотных судов, заявил WSJ отставной офицер ВМС Брайан Кларк. Он отметил, что строительство новых крупных кораблей с нуля может занять много лет и не завершится до истечения президентского срока господина Трампа. Однако небольшие корветы можно построить гораздо быстрее, подчеркнул он.