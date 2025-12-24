«Гость платит не за квадратные метры, а за историю, которую он выложит в ленту»

Еще в 1870 году на французском побережье, на мысе Кап д’Антиб, была открыта вилла Soleil — один из первых арт-отелей. Это место быстро стало популярным среди писателей, искавших вдохновение в морских пейзажах. Со временем вилла преобразилась в легендарный отель Hotel du Cap-Eden-Roc, который привлекал внимание состоятельных гостей и творческих личностей. Сегодня современные российские гостиницы все больше выбирают концепции арт-отелей, превращаясь в пространства культурного опыта. О тренде на современное искусство рассказал Николай Филатов, генеральный директор и сооснователь группы ZONT, в которую входит отель «Арт Москва by ZONT Hotel Group».

Сооснователь группы ZONT Николай Филатов

— На ваш взгляд, почему именно современное искусство?

— Современное искусство — язык, на котором сегодня говорит аудитория 30–45 лет из ОАЭ и Юго-Восточной Азии. Классика и неоклассика больше не вызывают вау-эффекта, они ожидаемы. Современный стиль — это эмоция, провокация, статус и моментальная фотогеничность. Когда гость платит за квадратные метры, ему важна история, которую он выложит сразу после check-in своим подписчикам. Сегодня гость выбирает отель по фотографиям и зачастую бронирует не номер, а кадр, который удивит его ленту.

Искусство — часть культуры, и гости, стремящиеся понять Россию, оценивают ее не только в залах Третьяковской галереи, но и в пространствах, где живут и отдыхают. Современное российское искусство стало для них маркером «настоящей Москвы» — живой, дерзкой и актуальной.

— Насколько оправданны вложения в такие концепции?

— Инвестиции в современное искусство в гостиничном бизнесе часто рассматриваются как затратная статья, однако практика показывает их высокую экономическую эффективность. Произведения искусства работают как маркетинговый инструмент. Вложения абсолютно оправданны. Бизнес-результаты подтверждают правильность стратегии. Искусство работает 24/7 как самый эффективный и молчаливый продавец.

Во-первых, арт-объекты создают дополнительную ценность для всех общественных зон отеля. Лобби-бар, ресторан, конференц-залы становятся не просто функциональными пространствами, а местами притяжения. Гости проводят больше времени в этих зонах, соответственно, больше тратят на дополнительные услуги. Во-вторых, современное искусство привлекает не только проживающих в отеле гостей, но и внешнюю аудиторию. Жители города начинают рассматривать отельные рестораны и бары как культурные площадки, что существенно расширяет клиентскую базу. В-третьих, арт-концепция создает дополнительные возможности для проведения мероприятий: выставок, творческих встреч, презентаций. Это открывает новые источники дохода и повышает узнаваемость бренда.

— Художественные полотна, скульптуры и арт-объекты могут преобразить любое пространство, придав ему уникальную атмосферу. Отельеры успешно используют это. Как собираются эти коллекции?

— Чаще всего отельеры работают с современными российскими художниками. К примеру, наш выбор пал на работы Дмитрия Жарова. Он постоянный участник международных симпозиумов, лауреат престижных конкурсов. Крупноформатные работы Андрея Бубенцова, члена Союза художников России, чей стиль невозможно спутать ни с чем, также отлично вписываются в интерьер. Работы известного скульптора Валентина Борздого также становятся городскими достопримечательностями, например его монументальная «Птица Сирин».

Но коллекции часто намеренно выходят за рамки одной страны. К примеру, нам также интересны полотна всемирно признанного Шефкета Авдуша Эмини — художника с академическим образованием из Голландии, а также редкие работы мастеров из Индии и Грузии. Это не просто картины на стенах, это диалог культур.

— Запрос на такие концепции со стороны гостей растет?

— Внедрение арт-концепций в гостиничный бизнес часто происходит по принципу создания спроса через уникальное предложение. Отельеры, работающие в премиум-сегменте, не ждут явно выраженного запроса от гостей на современное искусство, они формируют новые потребности и стандарты. Эта стратегия опережения основана на понимании глубинных потребностей современного потребителя. Даже если гость не может четко сформулировать, что ему нужна культурная составляющая отдыха, он инстинктивно тянется к пространствам, которые предлагают нечто большее, чем стандартный сервис.