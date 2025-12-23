В Ейске военнослужащему отказали в начислении единовременной выплаты

Военнослужащий из Ейского района получил отказ от соцзащиты в начислении единовременной материальной помощи. Законное право на выплату восстановила Ейская межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, территориальное управление соцзащиты Ейска ранее вынесло решение об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи военному. Жителю региона не начислили 100 тыс. руб. по причине отсутствия регистрации по месту жительства в Краснодарском крае.

Прокуратура собрала доказательства, подтверждающие факт проживания мужчины в Ейске на момент даты заключения контракта. Прокурор обратился в суд с требованием установить юридический факт постоянного проживания гражданина на территории города.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, военнослужащему предоставили единовременную материальную помощь после вмешательства правоохранительных органов.

София Моисеенко