В Ейске военнослужащему отказали в начислении единовременной выплаты
Военнослужащий из Ейского района получил отказ от соцзащиты в начислении единовременной материальной помощи. Законное право на выплату восстановила Ейская межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, территориальное управление соцзащиты Ейска ранее вынесло решение об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи военному. Жителю региона не начислили 100 тыс. руб. по причине отсутствия регистрации по месту жительства в Краснодарском крае.
Прокуратура собрала доказательства, подтверждающие факт проживания мужчины в Ейске на момент даты заключения контракта. Прокурор обратился в суд с требованием установить юридический факт постоянного проживания гражданина на территории города.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, военнослужащему предоставили единовременную материальную помощь после вмешательства правоохранительных органов.