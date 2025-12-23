В пригороде Новороссийска ожидаются перебои в подаче воды
В станице Натухаевской могут наблюдаться перебои водоснабжения. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал» Новороссийска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным «Водоканала», нарушения в режиме подачи воды связаны с работами по переврезке водопровода по улице Красная, на участке от ул. Украинская до ул. Широкая в Натухаевской.
Ремонтные работы планируется завершить к 17:00. На период их проведения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.