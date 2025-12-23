Количество салонов красоты в Казани за год сократилось на 11,8%, а парикмахерских — на 23,6%, следует из данных, опубликованных газетой «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число салонов красоты в Казани за год сократилось на 11,8%

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Число салонов красоты в Казани за год сократилось на 11,8%

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На 1 декабря 2025 года в столице Татарстана насчитывается 840 салонов красоты и 515 парикмахерских. По этому показателю Казань занимает 7-е место в России среди городов-миллионников.

Больше всего салонов красоты размещено в Москве — 8,45 тыс. объектов, затем идет Санкт-Петербург (3,83 тыс.), Краснодар (1,85 тыс.), Екатеринбург (1,18 тыс.) и Новосибирск (1,1 тыс.).

Однако за год число салонов во всех городах сократилось. В Москве количество салонов красоты снизилось на 7,7%, в Санкт-Петербурге — на 5,3%, в Краснодаре на — 4,8%, в Екатеринбурге на — 4,5%, в Новосибирске — на 11,3%, в Ростове-на-Дону — на 13,2%.

В целом по России количество салонов красоты за год выросло на 1,7% — до 77,2 тыс., тогда как число парикмахерских снизилось на 8,5% — до 50,3 тыс.

Анна Кайдалова