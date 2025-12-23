Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Количество салонов красоты и парикмахерских в городах-миллионниках России на 1 декабря 2025 года

Город Количество салонов красоты Изменение год к году (%) Количество парикмахерских Изменение год к году (%)
Москва 8448 -7,7 1888 -22,9
Санкт-Петербург 3832 -5,3 1489 -16,2
Краснодар 1846 -4,8 820 -20,6
Екатеринбург 1176 -4,5 533 -25,1
Новосибирск 1096 -11,3 792 -21,4
Ростов-на-Дону 1062 -13,2 285 -26,9
Казань 840 -11,8 515 -23,6
Красноярск 819 -7,8 426 -14,8
Нижний Новгород 819 -6,5 416 -26,9
Самара 813 -0,7 480 -29,6
Омск 728 -6,8 564 -17,7
Челябинск 726 3,6 552 -23
Воронеж 704 -4,3 530 -18
Пермь 683 -6,4 348 -26,9
Уфа 642 -2,7 467 -20,3
Волгоград 623 4,2 345 -20,5
Россия в целом 77165 1,7 50252 -8,5

Источник: «Чек Индекс».

