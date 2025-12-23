Количество салонов красоты и парикмахерских в городах-миллионниках России на 1 декабря 2025 года

Город Количество салонов красоты Изменение год к году (%) Количество парикмахерских Изменение год к году (%) Москва 8448 -7,7 1888 -22,9 Санкт-Петербург 3832 -5,3 1489 -16,2 Краснодар 1846 -4,8 820 -20,6 Екатеринбург 1176 -4,5 533 -25,1 Новосибирск 1096 -11,3 792 -21,4 Ростов-на-Дону 1062 -13,2 285 -26,9 Казань 840 -11,8 515 -23,6 Красноярск 819 -7,8 426 -14,8 Нижний Новгород 819 -6,5 416 -26,9 Самара 813 -0,7 480 -29,6 Омск 728 -6,8 564 -17,7 Челябинск 726 3,6 552 -23 Воронеж 704 -4,3 530 -18 Пермь 683 -6,4 348 -26,9 Уфа 642 -2,7 467 -20,3 Волгоград 623 4,2 345 -20,5 Россия в целом 77165 1,7 50252 -8,5