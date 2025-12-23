Количество салонов красоты и парикмахерских в городах-миллионниках России на 1 декабря 2025 года

|
|Город
|Количество салонов красоты
|Изменение год к году (%)
|Количество парикмахерских
|Изменение год к году (%)
|Москва
|8448
|-7,7
|1888
|-22,9
|Санкт-Петербург
|3832
|-5,3
|1489
|-16,2
|Краснодар
|1846
|-4,8
|820
|-20,6
|Екатеринбург
|1176
|-4,5
|533
|-25,1
|Новосибирск
|1096
|-11,3
|792
|-21,4
|Ростов-на-Дону
|1062
|-13,2
|285
|-26,9
|Казань
|840
|-11,8
|515
|-23,6
|Красноярск
|819
|-7,8
|426
|-14,8
|Нижний Новгород
|819
|-6,5
|416
|-26,9
|Самара
|813
|-0,7
|480
|-29,6
|Омск
|728
|-6,8
|564
|-17,7
|Челябинск
|726
|3,6
|552
|-23
|Воронеж
|704
|-4,3
|530
|-18
|Пермь
|683
|-6,4
|348
|-26,9
|Уфа
|642
|-2,7
|467
|-20,3
|Волгоград
|623
|4,2
|345
|-20,5
|Россия в целом
|77165
|1,7
|50252
|-8,5