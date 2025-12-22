В Башкирии до трех увеличилось число дорог с запретом на движение грузовиков

На двух региональных автомобильных дорогах Башкирии временно запретили движение грузового и пассажирского транспорта из-за мокрого снега, низовой метели и гололеда. По данным госкомитета по чрезвычайным ситуациям, с 18:30 введены ограничения на 170 км трассы Бирск—Тастуба—Сатка в Бирском, Мишкинском, Караидельском и Дуванском районах. С этого же времени прекращено движение грузовиков и автобусов на 87 км дороги Дюртюли—Нефтекамск в Дюртюлинском, Краснокамском и Калтасинском районах.

Ограничения продлятся до 08:00 по местному времени.

Ранее власти временно запретили движение тех же видов транспорта на дороге Уфа—Бирск—Янаул.

Идэль Гумеров