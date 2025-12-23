ХК «Ижсталь» проиграл «Югре» в первой домашней серии ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» проиграл ХК «Югра» в первой домашней серии матчей 22 декабря, закончив игру со счетом 1:6. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

«Результат, скажем так, отрицательный. Чтобы побеждать такую команду как “Югра”, нужно каждому хоккеисту показывать свою лучшую игру в плане выполнения игрового задания, дисциплины, желания борьбы и агрессивности в атаке. Этого у нас не было. “Югра” показала, как нужно играть — строго, надежно, дисциплинированно и использовать свои моменты. Для нас это будет хорошим уроком, чтобы двигаться дальше»,— отметил главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин.

По данным таблицы ВХЛ на 23 декабря, «Ижсталь» занимает 10-е место в рейтинге, опустившись на пять мест после проигрыша. «Сталевары» одержали победу в 22 матчах из 35 проведенных игр в сезоне 2025/2026, сохраняя в запасе 46 очков. В следующем матче «Ижстали» предстоит столкнуться с тюменским ХК «Рубин» 23 декабря.

Напомним, прошлый матч удмуртской команды прошел в Москве 17 декабря, где хоккеисты республики столкнулись с ХК «Звезда». Московские спортсмены разгромили «сталеваров» со счетом 4:1 в рамках ВХЛ. Забить свою шайбу ижевскому коллективу удалось лишь в конце матча.