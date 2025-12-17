«Сталеварам» показали столичную тройку

Московская «Звезда» разгромила «Ижсталь» со счетом 4:1 в рамках ВХЛ. Столичные хоккеисты забросили три шайбы в ворота «сталеваров» за три минуты второго периода. Размочить счет ижевскому коллективу удалось только в конце матча. Выездная серия «Ижстали» завершена: из трех игр хоккеисты забрали только одну. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин отметил, что в завершающей стадии встречи не хватило дисциплины и спортивной злости. Домашняя серии начнется 22 декабря.

Хоккеисты «Ижстали» проиграли на выезде московской «Звезде» в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча на «ЦСКА Арене» 17 декабря завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Счет матча на 10-й минуте открыл защитник «Звезды» Денис Баранцев, забросив шайбу броском от синей линии. Во втором периоде армейцы оформили стрик из трех шайб подряд с 38-й по 40-ю минуты: сначала преимущество увеличил нападающий хозяев Дмитрий Власенко, следом за ним голы оформили форварды Артем Прохоров и Егор Соловьев.

«На последних минутах заключительного игрового отрезка нападающий “Ижстали” Денис Дюрягин реализовал выход “один в ноль” при игре в меньшинстве и размочил счет матча»,— говорится в сообщении. Итоговый счет — 4:1.

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин отметил, что игроки «Звезды» в завершающей стадии матча прежде всего были «злее и настырнее». «Нам же этой злости, как говорится, не хватило, хотя моментов имели достаточно. Значит, будем еще усерднее работать, чтобы у нас получалось забивать <...> Наверное, дисциплина и спортивная злость в завершающей стадии нужна была, но ее не оказалось»,— добавил он.

Матч против «Звезды» завершил выездную серию «сталеваров» из трех встреч. «Три игры сыграли на выезде с двумя голами, но это стратегически мало. Чуть-чуть хромает реализация, надо быстрее ее поправлять»,— сказал Рамиль Сайфуллин. Претензий у наставника «Ижстали» к игрокам «по работе в самоотдаче нет».

Наставник «Звезды» Олег Леонтьев рассказал о большом количестве бросков. «Количество перешло в качество. Также помогали вратарю, заблокировали много бросков. Командная хорошая работа была»,— отметил он.

По данным таблицы ВХЛ на 17 октября, «Ижсталь» сохраняет пятую строчку рейтинга. Из 34 проведенных игр сезона 2025/2026 «сталевары» одержали победу в 22 матчах. Всего в активе ижевского коллектива 46 очков.

Домашняя серия «Ижстали» начнется 22 декабря. «Сталевары» сыграют с командой «Югра» из Ханты-Мансийска. Сейчас оппонент находится на второй строчке рейтинга.