В пользу работников ЭСК «Энергомост» на Урале взыскали свыше 653 млн рублей
Более 653 млн руб. заработной платы получили сотрудники екатеринбургского ООО «ЭСК "Энергомост"» после взыскания судебными приставами по 2496 исполнительным производствам, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Судебные приставы Железнодорожного районного отделения Екатеринбурга направили руководителю энергостроительной компании «Энергомост» уведомления о сроках добровольного исполнения обязательств и возможных мерах принудительного взыскания.
В ходе работы было установлено, что у должника имеется право требования в размере 2,5 млрд руб. к электросетевому холдингу за выполненные работы. Приставы направили холдингу постановление об обращении взыскания на это право требования. Впоследствии на депозитный счет Железнодорожного отделения поступили деньги в объеме 653 млн 551 тыс. 382 руб. Причитающиеся работникам выплаты были перечислены в полном объеме, исполнительные производства завершены.
Год назад «Энергомост» после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по заработной плате на сумму свыше 173 млн руб. перед работниками в Екатеринбурге. По данным Rusprofile, сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. В 2024 году выручка компании составила 23,3 млрд руб., снизившись на 22% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль упала на 84% до 299 млн руб.